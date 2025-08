Paris Hilton zeigt die süße XXL-Labubu-Sammlung ihrer Kinder

Paris Hilton (44) gewährt uns einen besonderen Einblick in den Alltag ihrer Kinder Phoenix (2) und London (1) – und dieser könnte nicht charmanter sein. In einem kürzlich veröffentlichten TikTok-Video präsentiert die Hotel-Erbin die beeindruckende Labubu-Sammlung der Geschwister. Während der Zweijährige voller Energie durch den Garten flitzt, ist die 21 Monate alte London auf einer blumigen Decke zu sehen. Gemeinsam entdecken die beiden riesige Labubu-Spielzeuge, die zum Teil fast so groß wie London selbst sind. Die kuscheligen Figuren werden sogar auf einem kleinen Wagen durch den Garten gezogen – ein wahres Kinderparadies.

Unter dem Hashtag "#CutesieCrew" bittet die 44-Jährige in der Videobeschreibung ihre Fans, eigene Spielsachen dieser Art in den Kommentaren zu zeigen. Die stolze Mutter hat sichtlich Freude daran, ihre Kinder zu unterhalten, doch über die Zukunft malt sie ein differenziertes Bild. In einem älteren Interview mit E! News erklärte sie, dass sie hoffen würde, ihre Kinder könnten einen eigenen Weg wählen, statt sich in die glamouröse – und oft auch harte – Welt des Showbusiness zu begeben. Gleichzeitig zeigte sie sich gerührt von der innigen Bindung zwischen Phoenix und London. Ihr Sohn sei sehr beschützend seiner jüngeren Schwester gegenüber und sorge immer wieder mit seiner Fürsorge für rührselige Momente.

Bereits in der Vergangenheit hat Paris deutlich gemacht, wie wichtig für sie gemeinsame Zeit mit ihrer Familie ist. Bei öffentlichen Auftritten bezaubert die Unternehmerin nicht nur mit ihren modischen Outfits, sondern oft auch durch ihre familiäre Nähe. Besonders bei Veranstaltungen wie dem kürzlich besuchten "Young Hearts Friend Fest", wo sie gemeinsam mit Schwester Nicky und weiteren Familienmitgliedern gesichtet wurde, steht stets die Familie im Mittelpunkt. Ob glamouröse Events oder private Stunden im Garten – für Paris und ihre Liebsten scheint jede Facette des Lebens Anlass zur Freude zu sein.

TikTok / parishilton Paris Hilton mit ihrer Tochter London, August 2025

TikTok / parishilton Paris Hilton mit ihrem Sohn, August 2025

Getty Images Paris Hilton im Januar 2025 in New York