Justice Smith (24) steht zu seiner Sexualität! Bekannt wurde der Schauspieler unter anderem durch seine Auftritte in dem Science-Fiction-Film Jurassic World: Das gefallene Königreich und in dem Streifen Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu. Über sein Liebesleben war bis dato nicht viel bekannt. Nun ließ er seine Fans aber doch an etwas sehr Privatem teilhaben: Justice outete sich jetzt im Netz als schwul und stellte gleichzeitig seinen Freund vor.

Auf seinem Instagram-Kanal postete der 24-Jährige nun mehrere Schnappschüsse von sich und seinem Liebsten, dem "Queen Sugar"-Star Nicholas Ashe. Die Fotos zeigen die beiden beim Küssen und gemeinsamen Herumalbern im Bad. Seinen Beitrag kommentierte Justice mit ein paar süßen Zeilen: "Du bist mein Fels in der Brandung und das Licht, das mich leitet, ich liebe dich so sehr." Gleichzeitig betonte er, dass dieses Outing zwar eine Veränderung sei, jedoch "der Kampf noch lange nicht vorüber". Das ist das erste Mal, dass Justice so offen über seine Homosexualität spricht.

In seinem Post sprach er aber nicht nur über seine sexuelle Orientierung, sondern aber auch über Black Lives Matter. Justice sei enttäuscht darüber, dass bei den Anti-Rassismus-Demonstrationen Schwule und Lesben vernachlässigt würden. In seinen Augen sei das auch eine Form von Diskriminierung.

Instagram / standup4justice Justice Smith und Nicholas Ashe

Instagram / standup4justice Die Schauspieler Justice Smith und Nicholas Ashe

Getty Images Justice Smith im Mai 2019 in New York



