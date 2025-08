Kida Khodr Ramadan wurde vorzeitig aus der Haft entlassen

Kida Khodr Ramadan (48), bekannt aus der Serie "4 Blocks", hat nach knapp einem Jahr die Justizvollzugsanstalt Heiligensee verlassen. Das teilte eine Sprecherin der Senatsjustizverwaltung gegenüber dpa mit. Der Schauspieler saß dort seit dem 6. August 2024 im offenen Vollzug, nachdem er für mehrfaches Fahren ohne Fahrerlaubnis verurteilt worden war. Am 28. Juli 2025 entschied das Landgericht Berlin, den Rest seiner Strafe zur Bewährung auszusetzen, sodass seine Haftzeit nun offiziell beendet ist. Der Serienstar muss sich während der Bewährungszeit jedoch an alle Auflagen halten, um endgültig als rehabilitiert zu gelten.

Der 48-Jährige hatte in den letzten Jahren gleich zwei Haftstrafen von jeweils zehn Monaten verbüßt, die auf mehrere Verstöße gegen das Fahrverbot zurückgingen. Dank des offenen Vollzugs konnte Kida während seiner Zeit in Haft weiterhin an Filmprojekten arbeiten und war auch gelegentlich außerhalb der Anstalt unterwegs. So nahm er im Oktober 2024 am "Kölner Treff" teil, was durch Langzeitausgang ermöglicht wurde. Laut Justizverwaltung hielt er sich stets an die geltenden Vorgaben und fiel durch kooperatives Verhalten auf.

Bereits vor vier Monaten hatte der Schauspieler im Gespräch mit Spiegel verraten, dass er nach der Haft einen kompletten Neustart plant. "Ich kümmere mich gerade vor allem um mich. Ich brauche Zeit, um zu überlegen, wer ich bin und was ich will. Wenn ich aus dem Vollzug rauskomme, kann ich mir vorstellen, noch mal woanders zu leben", verriet Kida damals. Auch beruflich wolle er neue Wege gehen, wie er damals erklärte: "Meine Karriere würde ich gerne in Zukunft international ausrichten. Deutschland hat mir so viel gegeben. Ich war ein Flüchtlingskind, und keiner hat es mich spüren lassen, dafür bin ich dankbar."

IMAGO / Horst Galuschka Kida Khodr Ramadan, 2024

IMAGO / eventfoto54 Kida Khodr Ramadan, 2025

IMAGO / Photopress Müller Kida Khodr Ramadan, 2019