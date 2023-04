Finanzskandal: Boris Becker ging es nicht um sich selbst!

Boris Becker (55) wollte sich nie bereichern. Der ehemalige Tennisstar verwickelte sich in den vergangenen Jahren in einen skandalösen Finanzskandal. In Großbritannien hatte man ihm Insolvenzverschleppung vorgeworfen, weshalb er sogar zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Mittlerweile ist er wieder frei und versucht zu erklären, wie das alles passieren konnte. Und Boris betont nun, dass es ihm niemals um sich selbst ging.

Im zweiten Teil seiner Doku "Boom! Boom! - The World vs. Boris Becker" wird Boris die Frage gestellt, wie es so weit kommen konnte. Der Sportler hat zwar keine Antwort, dafür erklärt er: "Ich war kein Arschloch. [...] Es diente nie irgendwas meiner persönlichen Bereicherung. Ich musste Rechnungen bezahlen, ich habe eine Ex-Frau, ich habe vier Kinder." Auch wenn er nicht erklären kann, was schiefgelaufen ist, so glaubt er doch, ein Problem erkannt zu haben. Er habe nach einiger Zeit nicht mehr so viel Geld verdient, aber versucht, seinen früheren Lifestyle noch zu leben.

Boris scheint sich auch bewusst zu sein, dass sein früher Reichtum ausschlaggebend für seine finanzielle Krise gewesen war. "Ich habe meine ersten Millionen mit 17 Jahren gewonnen und fühlte mich unbesiegbar", meinte er im ersten Teil der Dokumentation. So habe er bereits als Jugendlicher viel zu viel Geld zur Verfügung gehabt. Bereits zu dem Zeitpunkt hatten seine Probleme angefangen.

Getty Images Boris Becker im Dezember 2017

Getty Images Boris Becker, März 2013

Getty Images Boris Becker, deutscher Ex-Tennisstar

