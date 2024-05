Ganz schön rund: Sofia Richie zeigt stolz ihre Babykugel!

Seit Januar ist es nun schon bekannt: Sofia Richie (25) ist schwanger! Monatelang zeigt sie schon stolz ihren wachsenden Babybauch im Netz und hält so ihre Fans auf dem Laufenden. Wie People berichtet, teilte das Model vor wenigen Tagen ein neues Update mit ihren Fans auf ihrem Social-Media-Account! Sie postete ein Spiegel-Selfie von sich, bei dem sie ihr Gesicht mit ihrem Handy verdeckt – und so freie Sicht auf ihre recht pralle Babykugel gibt! Im Foto trägt sie einen hellgrünen Schlafanzug und im Hintergrund kann man einen Blick auf ihr Schlafzimmer erhaschen. "Guten Morgen", betitelte sie das Foto und fügte dahinter ein schwitzendes Emoji, dem die Zunge aus dem Mund hängt, hinzu.

Sofia freut sich mächtig auf ihre Tochter! In einem Interview mit Vogue vom Januar dieses Jahres schwärmt die Tochter von Lionel Richie (74) über die bevorstehende Zeit. "Ich möchte eine intelligente, liebenswürdige Person erziehen. Ich lege viel Wert auf gute Manieren und Freundlichkeit, weil mir das auch als Kind beigebracht wurde. Ich kann es kaum erwarten, jemandem währenddessen die Hand zu halten, aber vor allem freue ich mich so, meine lebenslange beste Freundin zu haben", erzählte sie und fügte dann hinzu, dass sie auch schon fleißig einkaufen gewesen sei. "Ich habe schon so viele Ideen gesammelt! Es wird alles einfach süß und mädchenhaft!", meinte sie begeistert.

Mit dem Papa des Sprösslings Elliot Crainge ist Sofia schon seit über einem Jahr verheiratet. Und das anscheinend auch sehr glücklich! Die Influencerin teilt auf ihren Social-Media-Kanälen immer wieder süße Pärchen-Pics der beiden. Im Interview erinnerte sie sich, wie sie und ihr Partner selbst von den schönen Neuigkeiten erfahren haben. Sie schwärmt: "Ich habe einen Test gemacht und als der positiv war, hatte ich ihn sofort losgeschickt, um mehr zu holen. Als wir zusammen dann alle drei weitere Tests gleichzeitig umgedreht haben, waren sie alle positiv! Er war so aufgeregt, und wir haben beide geweint."

TikTok / sofiarichiegrainge Sofia Richie mit Babybauch

Instagram / sofiarichiegrainge Elliot Grainge und Sofia Richie im November 2022

