Ann-Kathrin ist mit "Let's Dance"-Comeback "überfordert"

Ann-Kathrin Bendixen ist zurück! Aus gesundheitlichen Gründen kann Tony Bauer (28) nicht länger das Tanzbein bei Let's Dance schwingen – er verlässt kurz vor Show neun gemeinsam mit Profi Anastasia Stan die Sendung. Aus diesem Grund rückt nun das in der vergangenen Woche ausgeschiedene Paar bestehend aus Ann-Kathrin und Valentin Lusin (37) nach. "Ich bin schockiert! Ich bin schockiert und auch persönlich komplett überfordert, jetzt wieder so kurzfristig einzuspringen", gibt die Influencerin in einer Videobotschaft zu, die RTL vorliegt. Trotzdem wolle Ann-Kathrin ihr Bestes geben und die Chance nutzen, um weiterzukämpfen.

Ihre Reisepläne muss Ann-Kathrin nun womöglich noch einmal verschieben. Zwar habe der Internetstar sowieso vorgehabt, zu den anstehenden Magic Moments im Studio zu sein, doch sollte Ann-Kathrin noch eine Woche weiterkommen, müsste sie wohl noch einmal umplanen. Die einstige 7 vs. Wild-Kandidatin wollte eigentlich mit einem Camper durch die Lofoten touren, wie sie auf Instagram verriet. Dass sie ihren Magic Moment nun doch tanzen kann, dürfte sie aber sehr freuen. Den habe Ann-Kathrin nämlich unbedingt vortragen wollen, um "diese Stimme zu haben für alle, die keine haben".

So kurzfristig einzuspringen ist mit Sicherheit nicht leicht, immerhin müssen Valentin und Ann-Kathrin noch zwei komplette Choreografien einstudieren! "Ich bin im Auto auf dem Weg zum Training. Es wird, glaube ich, schon eine lange Nachtschicht heute", mutmaßte der Tanzprofi auf Social Media einen Tag vor der Show. "Jetzt kann das Team Affentanz keiner mehr stoppen", erklärt der frischgebackene Papa zudem.

RTL / Stefan Gregorowius Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

RTL / Stefan Gregorowius Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

