Verbirgt Prinzessin Charlottes Foto ein Tribut an Elizabeth?

Prinzessin Charlotte (9) feierte gerade erst ihren neunten Geburtstag. Zu diesem Anlass veröffentlichte ihre Mutter, Prinzessin Kate (42) ein süßes Foto des royalen Nachwuchses im Netz. Ein kleines Detail macht das Foto allerdings zu etwas ganz Besonderem: Laut InStyle verbirgt das Foto eine versteckte Hommage an die verstorbene Queen Elizabeth II. (✝96)! Die Nachwuchsprinzessin lehnt im Bild an einem Zaun, der mit einer bestimmten Pflanze überwachsen ist – der Kletterpflanze Clematis Elizabeth. Die Pflanze mit den rosafarbenen Blüten, die im Schnappschuss in voller Blüte stehen, war eine der ersten Pflanzen, die nach der Königin benannt wurde.

Bis jetzt hat noch keiner aus dem Umfeld der Prinzessin bestätigt oder verneint, ob das Tribut beabsichtigt gewesen ist. Allerdings ist schon lange bekannt, wie tief die Verbindung von Queen Elizabeth und ihrer Urenkelin war. Schon in der Dokumentation "The Queen At Ninety" aus dem Jahr 2015 erzählte Herzogin Kate über den Tag von Charlottes Geburt: "Die Königin war ganz begeistert, dass es ein Mädchen geworden ist! Sie war eine der ersten, die uns besucht hat." Und nicht nur das: Die kleine Prinzessin wurde auch nach der Monarchin benannt! Sie heißt mit vollem Namen Charlotte Elizabeth Diana.

Die Neunjährige ist das zweite von drei Kindern von Prinzessin Kate und Prinz William (41). Auch mit Charlottes Brüdern George (10) und Louis (6) soll Elizabeth ein gutes Verhältnis gehabt haben. "Sie hinterlässt immer ein kleines Geschenk oder so etwas in ihren Zimmern, wenn wir bei ihr zu Besuch sind. Es zeigt wirklich ihre Liebe zu ihrer Familie", erzählte Kate weiter in der Dokumentation.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Charles, Queen Elizabeth II. Prinz Louis, Herzogin Kate und Prinzessin Charlotte im Juni 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern George, Louis, Charlotte

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass die Hommage an Queen Elizabeth beabsichtigt war? Ja, sie wollten Elizabeth damit ehren! Nein, das war nur Zufall. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de