Scheidungsupdate von Iris: Peter Klein bezieht Stellung!

Peter Klein (57) redet Klartext! Seine Noch-Ehefrau Iris Klein (56) plauderte in einem Interview über den

derzeitigen Scheidungsprozess und warf dem TV-Star unter anderem vor, diesen verkompliziert zu haben. Demnach wollte sich Iris eigentlich gerne auf Mallorca scheiden lassen, doch Peter hätte das nicht gewollt. Stattdessen sei es sein Wunsch, die Angelegenheit in Berlin zu klären. Aus der Sicht des Realitystars sei das jedoch anders gewesen. In einem Statement auf Instagram legt er deshalb nun seine Sicht der Dinge dar und wehrt sich gegen die Anschuldigungen seiner Ex: "Ich werde mich ab sofort entschieden gegen Unwahrheiten stellen, die über mich verbreitet werden. Der Artikel ist einseitig entstanden, ohne Informationen von mir."

Iris hatte sogar eine Vermutung, weshalb ihr Noch-Ehemann die Scheidung in Berlin vollziehen möchte. In der Hauptstadt lebt nämlich Yvonne Woelke (44), mit der Peter sie angeblich betrogen haben soll – und dementsprechend könnte er viel Zeit in der Stadt verbringen. Diese Vorwürfe weist Peter entschieden von sich: "Berlin ist hier der Gerichtsstand, da dort alle Fälle von im Ausland lebenden deutschen Staatsbürgern behandelt werden. Dies hat nichts damit zu tun, dass ich mich dort von Zeit zu Zeit aufhalte."

Dass die Trennung von Iris zu einem Rosenkrieg mutiert, habe Peter zu keinem Zeitpunkt gewollt, wie er in seinem Statement betont: "Ich habe mir stets eine friedliche Trennung gewünscht und das ist weiterhin mein Wunsch und Bestreben." Peter betrübe es zutiefst, dass statt der privaten Konfrontation wiederholt die Presse oder Social-Media als Kommunikationskanal genutzt werden. Der 57-Jährige wünsche sich abschließend, dass "Ruhe einkehrt" und "alle Beteiligten ihr Glück für sich finden".

action press Peter Klein und Yvonne Woelke, April 2024

SAT.1 Peter Klein bei "Promi Big Brother"

