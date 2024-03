Boris Becker teilt seltenes Familienfoto mit seiner Mama

Boris Becker (56) hat in seiner Karriere einige turbulente Zeiten erlebt. Was den Tennisstar jedoch erdet, ist seine Familie. Die hält er zwar weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus, dennoch gewährt er immer mal wieder Einblicke in sein Privatleben. So auch jetzt: Auf seinem Instagram-Profil teilt Boris einen seltenen Familienschnappschuss mit seiner Mutter und seiner Schwester. Boris und seine Schwester Sabine stehen hinter Mama Elvira, die auf einem Stuhl sitzt. Alle drei lächeln glücklich und zufrieden in die Kamera. Dazu schreibt die Tennislegende: "Die Becker-Gründungsmitglieder. Wir haben meinen Vater Karl-Heinz bei dieser Familien-Reunion vermisst."

Das ist nicht das erste Mal, dass Boris einen seltenen Schnappschuss von seinen Liebsten teilt. Zum 30. Geburtstag seines Sohnes Noah (30) widmete ihm der ehemalige Sportler rührende Zeilen im Netz. "Alles Gute zum Geburtstag, Noah! Ich kann nicht glauben, dass es schon 30 Jahre her ist, seit du mein Leben für immer verändert hast! Liebe, Papa", schrieb er zu einer Bilderreihe, die auch Schnappschüsse aus Noahs Kindheit beinhalten.

Offenbar scheint die Zeit förmlich an Boris vorbeizuziehen. Sohnemann Amadeus (14) ist auch schon 14 Jahre alt, was Papa Boris offenbar kaum glauben kann. "Nur das Beste für meinen Jüngsten an seinem besonderen Tag! Ich kann nicht fassen, wie schnell die Zeit verfliegt. Ich erinnere mich an deine Geburt, als sei es gestern gewesen", schrieb er im Februar zu ein paar Fotos, die das Papa-Sohn-Duo bei gemeinsamen Ausflügen zeigt.

Instagram / borisbeckerofficial Throwback-Foto von Boris Becker und seinem Sohn Noah

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit seinem Sohn Amadeus im Februar 2023

