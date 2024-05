Selena Gomez wird von Benny mit leckerem Steak überrascht!

Benny Blanco (36) sorgt für seine Freundin Selena Gomez (31)! Um ihr eine Freude zu bereiten, zaubert er ein leckeres Steakgericht für seine Liebste – und das, während sie ein Nickerchen hält. Die Zubereitung verbildlicht der Musikproduzent in einem aktuellen Clip auf seinem Instagram-Account. "Ich werde eine kleine süße Nachricht schreiben und das Ganze neben ihrem Bett abstellen. Dann kann sie das später essen!", merkt das Kochtalent an. Auf dem Brief ist zu lesen: "Ich liebe dich! Schlaf schön. Ich habe dir Steak gemacht!"

Vor allem die Nutzer der Social-Media-Plattform sind total begeistert. "Endlich hat Selena jemanden gefunden, der sie so behandelt, wie sie es verdient!", schwärmt ein Fan und ein weiterer kommentiert: "Du bist der Süßeste dafür, dass du das für sie tust! Du lässt sie außerdem schlafen, weil ihr Körper das braucht – das ist die Kirsche auf dem Sahnehäubchen! So niedlich!" Auch Selena ist überglücklich über die liebevolle Aufmerksamkeit ihres Bennys und kommentiert den Beitrag mit einem roten Herz-Emoji.

Bereits vor wenigen Wochen plauderte der 36-Jährige aus, dass es sich bei dem fleischigen Leckerbissen um Selenas Leibgericht handele. "Sie ist ein großer Fan von Steak. Also alles, wo ein Steak dabei ist", gab ihr Schatz in einem TalkShopLive-Livestream preis. Nicht nur er sorge für das leibliche Wohl der "Love You Like a Love Song"-Interpretin – beide stehen oft gemeinsam am Herd. "Wir kochen immer zusammen, nicht nur für ihre Show. Sie ist eine unglaubliche Köchin!", lobte Benny die 31-Jährige.

Instagram / itsbennyblanco Benny Blancos Steak für Selena Gomez

Instagram / selenagomez Sängerin Selena Gomez mit ihrem Freund Benny Blanco

