Das treibt Miroslav Klose an seinen Zwillingen zur Weißglut

Miroslav Klose (45) verliert ein paar ehrliche Worte über seine Zwillinge Luan und Noah. Die 19-Jährigen wollen ihrem Papa offenbar nacheifern und ebenfalls Fußballstars werden. Ihr Vater lässt anklingen, dass sie unterschätzen, wie hart das Business sei. Im "Spielmacher"-Podcast kritisiert der Sportler das Verhalten seiner Jungs. "Wenn du die reden hörst, sind das überhaupt keine Fußstapfen, wo die eintreten müssen, weil so gut war ich dann doch nicht. So reden die, meine Söhne!", schimpft der gebürtige Pole.

Seiner Meinung nach wollen die Jungs "wenig tun und viel Geld verdienen." Der Grund dafür sei laut dem Fußballprofi die Zeit, in der die zwei geboren wurden. "Ja, also das ist ja Generation Z! Das ist ja auch bekannt. Meine Söhne sind da mittendrin mit dem 2005er-Jahrgang. Momentan geht es halt absolut in diese Richtung!", behauptet Miroslav.

Eines haben die zwei sicherlich nicht vergessen: Vor rund zehn Jahren holte ihr Vater bei der Fußball-WM 2014 den Titel. Damals waren Luan und Noah sogar live mit dabei. Die zwei durften den begehrten Weltmeisterschaftspokal küssen! Für ein Erinnerungsfoto posierten die Zwillinge mit Miroslav vor der Kamera. Damals wirkten die beiden noch sichtlich begeistert über den Erfolg ihres Papas.

Getty Images Miroslav Klose, Fußballprofi

Getty Images Miroslav Klose mit den Zwillingen Luan und Noah, im Juli 2014

