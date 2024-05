Rio im Netz gezeigt: HealthyMandy erklärt diese Entscheidung

HealthyMandy steht am Ende ihrer Schwangerschaft! Die Influencerin ist bereits in der 37. Woche und fiebert der Geburt ihres Sohnes entgegen. In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram geht sie nun auf Fanfragen ein. Ein User möchte wissen, ob sie den Kleinen genau wie ihren verstorbenen Sohn Rio zeigen wird. Die Frage nimmt Mandy zum Anlass, um etwas klarzustellen: "Wir haben Rio nicht zu Lebzeiten gezeigt! Als Rio ein kleiner Engel war, wollten wir einfach, dass jeder weiß, wer dieser kleine Held war!"

Die Kochbuchautorin erklärt, dass sie sich damals in einer Ausnahmesituation befunden habe. "Manchmal frage ich mich, ob es richtig war, Rio gezeigt zu haben, aber wie gesagt: Er ist wirklich ein kleiner Held, der für immer Geschichte schreibt und das Leben anderer Menschen bis heute noch rettet", teilt sie ihre Gedanken mit der Community.

Die bevorstehende Geburt löst gemischte Gefühle bei der werdenden Mutter aus. "Ich empfinde aktuell so viele Emotionen. In Gedanken an meinen kleinen Engel Rio wird mein Herz jeden Tag aufs Neue rausgerissen. Wenn ich an den Moment denke, ganz bald unser Regenbogenbaby im Arm zu halten, merke ich immer wieder, wie nah Freude und Trauer beieinander sind", schrieb sie vor wenigen Tagen auf ihrem Instagram-Profil.

Anzeige Anzeige

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy im Juli 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / healthy_mandy Schwangere HealthyMandy im April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass HealthyMandy ihr Baby wie Rio im Netz zeigen wird? Ja! Da bin ich mir sicher. Nein, ich glaube, sie handhabt das jetzt anders. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de