Boris Becker nimmt an Netflix-Show mit Bear Grylls teil!

Boris Becker (56) konnte sich vor wenigen Tagen über das Ende seines Insolvenzverfahrens freuen. Nun gibt es die nächste gute Nachricht für Fans des ehemaligen Spitzensportlers. Wie The Sun verkündet, wird die Tennislegende bei einer Netflix-Show mitmachen. Ein Insider der Zeitung beschreibt die Teilnahme des Wimbledon-Gewinners an der Realityshow als außergewöhnlich: "Er ist eine sensationelle Verstärkung für 'Bear Hunt', nicht zuletzt wegen der enormen Aufmerksamkeit, die er in den vergangenen Jahren bekommen hat." Die Quelle vermutet, dass Boris durch die neue Sendung wieder ins Rampenlicht zurückkehren wolle.

Seine Vergangenheit als Profisportler könnte ihm bei "Bear Hunt" helfen. "Die Produzenten hoffen, dass er seinen natürlichen Kampfgeist [...] in der Show beweisen wird", meint der Insider. In der Sendung sollen britische Prominente im Dschungel in Zentralamerika ausgesetzt werden. Wie Deadline berichtet, sind neben Boris unter anderem das Spice Girl Mel B. (48) und die Sängerin Una Healy mit von der Partie. Sie sollen dann von Bear Grylls gejagt werden und den Survival-Experten in verschiedenen Challenges beeindrucken. Wer sich von dem ehemaligen Elitesoldaten fangen lasse, werde aus der Show eliminiert.

Die Teilnahme an der Netflix-Show kommt für Boris zu einem perfekten Zeitpunkt. Laut Bild teilte sein Anwalt vergangene Woche mit: "Infolge einer Einigung mit seinen Insolvenzverwaltern wurde die 2017 eröffnete private Insolvenz von Boris Becker durch eine gestrige Entscheidung des High Court in London rechtskräftig beendet." Damit wurde der Olympiasieger auch von jeglichen Restschulden befreit. Zuvor hatte der 56-Jährige wegen seiner Insolvenzvergehen acht Monate in einem Gefängnis in England gesessen.

