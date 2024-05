Heinz Hoenig auf Intensivstation: Ehefrau Annika äußert sich

Annika Kärsten-Hoenig ist in großer Sorge um ihren Mann Heinz Hoenig (72)! Vor wenigen Stunden wurde bekannt, dass der Schauspieler in einem Berliner Krankenhaus im Koma liegt und am Herz operiert werden soll. Der Zustand des "Das Boot"-Darstellers soll kritisch sein. Nun meldet sich seine Frau Annika gegenüber der Bild: "Ich bin Tag und Nacht an der Seite von meinem Heinzi. Ich will jetzt meine ganze Kraft für ihn aufwenden."

Heinz' Agentin Birgit Fischer-Höper gab im RTL-Interview ein Statement zu seinem aktuellen Gesundheitszustand: "Herr Hoenig fällt leider komplett für das Musical 'Ein bisschen Frieden' aus, da er momentan auf der Intensivstation einer Klinik liegt und auf eine dringende, lebensrettende Herz-OP wartet, die voraussichtlich Freitag stattfinden soll." Heinz soll bereits am Dienstag am Herzen notoperiert worden sein. Am Donnerstag sei ihm ein Stent eingesetzt worden.

Annika und Heinz hatten 2019 geheiratet. Ende 2020 und im Oktober 2022 durfte das Paar zwei gemeinsame Kinder auf der Welt begrüßen. Im Dschungelcamp schwärmte der 72-Jährige von seiner Familie und seiner großen Liebe zu seinen Kids. Das Abenteuer im australischen Urwald musste Heinz jedoch nach zwölf Tagen aus gesundheitlichen Gründen abbrechen.

