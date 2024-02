Prozess: TV-Manager will über 200.000 Euro von Lilly Becker

Das könnte ganz schön teuer für sie werden! Als beliebtes TV-Gesicht steht Lilly Becker (47) regelmäßig vor diversen TV-Kameras. Unter anderem nahm sie an Formanten wie Let's Dance oder Die Promi-Darts-WM teil. Aktuell sorgt die Ex-Frau von Boris Becker (56) jedoch für einige unschöne Nachrichten. Die Moderatorin befindet sich mit dem TV-Manager Pierre Uebelhack in einem Rechtsstreit, in dem es um eine ganze Stange Geld geht!

Wie Bild berichtet, fordert Pierre 182.694 Euro von Lily. Der Betrag soll sich aus zwei Darlehensverträgen zusammensetzen, die er an die Moderatorin zahlte. Mit Zinsen und den Anwaltskosten soll die Summe sogar bei insgesamt 218.253,37 Euro liegen. Lilly hingegen sei davon ausgegangen, dass es sich bei dem Geld nicht um ein Darlehen, sondern eine Schenkung gehandelt habe. Grund für ihre Annahme sei, dass sie und Pierre zwischen Herbst 2018 und Anfang 2021 ein Paar gewesen seien. Dieser soll das jedoch anders sehen. Laut ihm waren die beiden zwar einander zugetan, aber nie ein richtiges Paar.

Privat läuft es für Lilly hingegen super. Das Model ist seit einigen Monaten mit dem Unternehmer Thorsten Weck zusammen. Erst vor wenigen Tagen zeigte sich die gebürtige Niederländerin und ihr Liebster turtelnd auf einem Event.

Anzeige

Getty Images Lilly Becker im Oktober 2022

Anzeige

Getty Images Lilly Becker im September 2019

Anzeige

Getty Images Lilly Becker und Thorsten Weck bei der Lambertz Monday Night 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de