Boris Becker und seine Lilian strahlen auf Tennisturnier!

Seit Boris Becker (56) nicht mehr selbst auf dem Platz steht, genießt er es, anderen Tennisspielern zuzuschauen. Auf Instagram teilt die Sportlegende ein Foto vom Rolex Masters in Monte-Carlo. Darauf sitzt er neben seiner Freundin Lilian de Carvalho Monteiro im Zuschauerbereich des Tennisturniers und beide lächeln in die Kamera. Der Tennisstar trägt eine cremefarbene Hose und ein blaues Hemd. Sein Arm liegt auf dem Bein seiner Liebsten, die ein kurzes, buntes Kleid trägt. Den Sommerlook runden beide durch ihre Sonnenbrillen ab, die sie auch gut gebrauchen können, denn das Event findet unter einem strahlend blauen Himmel statt.

Obwohl der Ex-Profisportler bei vielen Wettkämpfen ganz oben auf dem Treppchen stehen durfte, hatte er dieses Turnier nie gewinnen können. Vom diesjährigen Finale postete Boris auch eine Instagram-Story, die einen Ausschnitt der Partie von Stefanos Tsitsipas (25) und Casper Ruud (25) zeigte. Letztendlich konnte der Grieche das Spiel mit sechs zu eins und sechs zu vier für sich entscheiden. Am häufigsten konnte bisher Rafael Nadal (37) den Titel in Monaco holen: Er gewann das Einzel in Monte-Carlo insgesamt elfmal.

Der Olympiasieger soll seit 2020 mit Lilian zusammen sein. Auch während seiner Inhaftierung in einem britischen Gefängnis hatte die italienische Staatsbürgerin zu Boris gehalten. Im Sommer letzten Jahres gingen dann sogar Verlobungsgerüchte herum. Eine Quelle behauptete gegenüber The Sun, dass der Spitzensportler ihr in Mailand einen Heiratsantrag gemacht haben sollte. "Boris ist Lilian unglaublich dankbar, dass sie in der schwersten Zeit seines Lebens bei ihm geblieben ist", war sich der Insider sicher. "Sie hat mich gerettet, und das werde ich ihr nie vergessen. Sie ist die Frau meines neuen Lebens!", soll der vierfache Vater seinen Freunden erzählt haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Stefanos Tsitsipas, Tennisprofi

Anzeige Anzeige

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Boris und Lilians Foto vom Tennisturnier? Sehr süß. Schön, dass sie sich auch für seinen Lieblingssport interessiert. Ich hätte gedacht, dass man sich für so einen Anlass schicker anzieht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de