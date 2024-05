"Flitterwochen vorbei": Kriselt es bei Ben Affleck und J.Lo?

Ben Affleck (51) und Jennifer Lopez (54) müssen aktuell stark sein. Seit ihrer Heirat sind beide das erste Mal für einen längeren Zeitraum voneinander getrennt. Das fällt den zweien offenbar ziemlich schwer! "Sie gehen auf unterschiedliche Weise damit um", verrät ein Insider laut OK! Magazine und behauptet: "Jennifer will ständig von ihm bestätigt bekommen, dass sie geliebt und verehrt wird." Das soll den Schauspieler "abweisend und launisch" machen. "Die Flitterwochen sind definitiv vorbei!", merkt außerdem ein Informant aus dem näheren Umfeld der beiden an.

Ob die beiden die aktuelle Phase der Fernbeziehung überstehen? Die Quelle vermutet: "Man hat das Gefühl, dass beide ihr Verhalten ändern müssen, wenn sie verheiratet bleiben wollen!" Grund für die derzeitige räumliche Trennung stellt Jennifers Arbeit an der Fortsetzung von "The Accountant" dar. Zudem verfolgt Ben einige Projekte in New York.

Bereits in der Vergangenheit enthüllte die Sängerin, dass sie große Angst vorm Alleinsein habe. "Ich glaube, es liegt daran, dass ich mir als Kind mit meinen Schwestern ein Bett geteilt habe. Ich bin es gewohnt, immer jemanden um mich herum zu haben", gab die 54-Jährige in der "The Kelly Clarkson Show" preis. Vor dem Liebescomeback mit ihrem Schatz habe sie daran gearbeitet, ihre Ängste in den Griff zu bekommen.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, im November 2023

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin und Schauspielerin

