Halbfinale! Auf diese Stars tippen die "Masked Singer"-Fans

Das sind die aktuellen Vermutungen! Aktuell kämpfen noch vier Masken um den Einzug in das große Finale von The Masked Singer! Ihre wahren Identitäten sind derweil noch geheim. Einige Zuschauer haben aber bereits so einige heiße Tipps, wen sie unter den restlichen Kostümen vermuten! Diese geben sie in der Joyn-App mittels einer Abstimmung kund. Besonders sicher scheinen sich die Fans damit zu sein, dass sich unter Elgonia Nadja Benaissa (42) verbirgt. Ganze 73 Prozent stimmen für die Sängerin [Stand: 3. Mai, 11:13 Uhr]. Mit neun Prozent folgt ihre No Angels-Kollegin Lucy Diakovska (48), die bereits in der ersten Staffel der Rateshow unter einer Maske gesteckt hatte.

Bei dem Krokodil sagen aktuell 53 Prozent, dass kein Geringerer als Die Prinzen-Mitglied Sebastian Krumbiegel (57) daruntersteckt. 16 Prozent dagegen glauben an Ben Becker (59). Ebenfalls ziemlich eindeutig sieht es bei dem quirligen Floh aus. Ob die 73 Prozent wohl recht behalten und es sich um Komikerin Mirja Boes (52) handelt? Bei den Flipflops wird dagegen aktuell auf die Zwillinge Heiko (24) und Roman Lochmann (24) getippt.

Dass sich Nadja womöglich unter Elgonia verbirgt, kann sogar mit einigen passenden Indizien untermauert werden, wie Promiflash herausgefunden hat. Da wäre zum einen das typisch hessische Gericht Würstchen mit grüner Soße – die Sängerin wurde in Frankfurt am Main, also in Hessen geboren. 1/1000 könnte dagegen auf Nadjas Film "Eine unter Tausend" hindeuten.

Getty Images Lucy Diakovska und Nadja Benaissa beim "RTL Turmspringen"

Getty Images Mirja Boes, Komikerin

