Lilians Papa stolz: Boris Becker ist sein "Schwiegersohn"!

Boris Becker (56) scheint in der Familie seiner Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro mittlerweile einen festen Platz zu haben. Mehr noch: Ihr Vater ist offenbar mächtig stolz darauf, den ehemaligen Tennisprofi in der Familie zu haben. Wie Bild berichtet, teilt Victor Monteiro, früherer Verteidigungsminister des Inselstaates São Tomé und Príncipe, ein paar fröhliche Fotos seiner Lieben im Netz. Einem Follower soll aufgefallen sein, dass einer der darauf Abgebildeten Boris sehr ähnlich sieht. "Das ist er! Mein Schwiegersohn!", soll Victor daraufhin geantwortet haben. Das hört sich so an, als habe der Sportler seinen Schwiegervater schon für sich gewonnen.

Das ist immerhin auch nicht der erste Besuch auf der tropischen Insel. Anstatt das Weihnachtsfest in der deutschen Kälte zu verbringen, machten Lilian und Boris nämlich dort Urlaub. Auch daran ließ der 56-Jährige seine Follower teilhaben. Bei Instagram teilte er ein paar traumhafte Schnappschüsse der Feiertage und schrieb offenbar zufrieden dazu: "Zu Besuch bei Lilians Familie in São Tomé und Príncipe. Frohe Weihnachten." Unter anderem gewährte er einen kleinen Einblick in seine Beziehung, indem er ein Bild teilte, auf dem Lilian sich glücklich lächelnd an ihn schmiegt.

Lilian hatte Boris bereits durch eine seiner dunkelsten Zeiten begleitet, während des Insolvenzverfahrens und des Gefängnisaufenthalts in Großbritannien. Das schweißt offenbar zusammen. Ob die beiden in der kommenden Zeit den nächsten Schritt wagen, ist nicht bekannt. Aber im Sommer 2023 war das Gerücht aufgekommen, Boris habe seiner Liebsten tatsächlich einen Antrag gemacht. "Boris ist Lilian unglaublich dankbar, dass sie in der schwersten Zeit seines Lebens bei ihm geblieben ist. Er sagte: 'Sie hat mich gerettet, und das werde ich ihr nie vergessen. Sie ist die Frau meines neuen Lebens", hatte ein Insider gegenüber The Sun ausgeplaudert.

Instagram / borisbeckerofficial Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker

Getty Images Boris Becker, ehemaliger Tennisprofi

