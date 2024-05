Krise: Wie steht es um Walentina Doronina und Cans Hochzeit?

Walentina Doronina (23) und ihr Partner Can Kaplan machen eine schwere Phase durch. Bereits seit einigen Wochen stecken die beiden Verlobten in einer Beziehungskrise. Nachdem das Paar zeitweise kaum Kontakt hatte, scheinen sich die beiden aktuell wieder anzunähern. Doch wie steht es um die Hochzeitspläne der beiden ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer? Gegenüber Promiflash sprechen Walentina und Can nun Klartext!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de