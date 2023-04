Mit 81: Schauspielerin und Sängerin Lotti Krekel ist tot

Traurige Nachrichten aus der Fernseh- und Theaterwelt! Lotti Krekel hatte bereits im Kindesalter ihr Talent entdeckt. Schon als Sechsjährige war sie für den Kinderfunk als Hörspielsprecherin tätig gewesen. 1958 gelang ihr der Durchbruch am Kölner Millowitsch-Theater mit dem Stück "Die spanische Fliege". Vielen dürfte die Schauspielerin auch aus dem TV bekannt sein. So verkörperte sie etwa Rollen in der WDR-Serie "Die Anrheiner", der Reihe "Sylter Geschichten" oder dem Tatort. Nun ist Lotti traurigerweise verstorben.

Das berichteten der TV-Bekanntheit nahestehende Personen gegenüber Bild. Lotti starb am Dienstag in den frühen Morgenstunden. Das Multitalent wurde 81 Jahre alt. Die Todesursache wurde bisher nicht bekannt gegeben. Sie hinterlässt ihren Ehemann Ernst Hilbich.

Neben der Schauspielerei war die 81-Jährige auch als Sängerin und Sprecherin tätig. Insbesondere mit ihren Liedern in rheinischer Mundart erzielte sie Erfolge. Ihre beliebten Schlager wie "Ne Besuch im Zoo" und "Mir schenke der Ahl e paar Blömcher" wurden Karnevalsklassiker. Auch im berühmten Hörbuch "Paul Temple und der Fall Margo" sprach Lotti einen Part.

Anzeige

Getty Images Lotti Krekel, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Lotti Krekel und Monika Piel im Jahr 2009

Anzeige

ActionPress Lotti Krekel, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de