Fans müssen am Sonntag auf den ZDF-Fernsehgarten verzichten

Am kommenden Sonntag müssen Fans des ZDF-Fernsehgartens auf ihre Lieblingsshow verzichten. Die Liveshow, die von Andrea Kiewel (60) moderiert wird und normalerweise ihren festen Platz im ZDF-Sonntagsprogramm hat, fällt an diesem Tag aus. Grund dafür ist keine erneute Wetterkatastrophe, wie sie am vergangenen Sonntag den Ablauf erheblich beeinträchtigte, sondern eine Programmänderung. Das ZDF überträgt stattdessen die Finals der Multisport-Veranstaltung aus Dresden, bei denen zahlreiche deutsche Meistertitel in verschiedenen Disziplinen vergeben werden. Die Wettbewerbe beginnen bereits am frühen Morgen und beanspruchen den gesamten Sendeplatz.

Erst vergangene Woche hatte ein plötzliches Gewitter für Chaos gesorgt und die Mallorca-Ausgabe vorzeitig beendet. Andrea, ihr Co-Moderator Rudi Cerne (66) und ihre prominenten Gäste mussten improvisieren und ins Studio umziehen, bevor es später nochmal unter freiem Himmel, jedoch ohne Publikum, weiterging. Die diesjährige Staffel des "ZDF-Fernsehgartens" umfasst insgesamt 20 Ausgaben. Seit Mai wurden bereits 13 Episoden ausgestrahlt, und bis Ende September stehen noch sieben weitere Ausgaben an, darunter Themen wie Schlagerparty, Discofox und Oktoberfest.

Für Andrea ist diese Saison jedoch etwas ganz Besonderes: Sie feiert in diesem Jahr ihr 25. Jubiläum als Moderatorin der beliebten Open-Air-Show, die seit 1986 im ZDF zu sehen ist. Seit der Übernahme durch die frühere Profischwimmerin im Jahr 2000 erfreut sich der Fernsehgarten wachsender Beliebtheit. In ihrer charmanten und unkomplizierten Art führt Kiwi, wie sie von Fans liebevoll genannt wird, durch jede Folge. Ihre langjährige Karriere samt Jubiläum unterstreicht dabei ihre enge Verbindung zum Publikum und macht sie zu einer der Konstanten im deutschen Fernsehen.

Anzeige Anzeige

IMAGO / BOBO Andrea Kiewel im "ZDF-Fernsehgarten" im Juli 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / BOBO Andrea Kiewel und Rudi Cerne im "ZDF-Fernsehgarten" im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Eibner-Pressefoto/Gerhard Wingender via ActionPress Andrea Kiewel, "Fernsehgarten"-Star