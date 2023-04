Mit nur 26 Jahren: Netflix-Star Jung Chae Yull verstorben

Die Welt trauert um einen aufstrebenden Serienstar! Jung Chae Yull wurde als Teil der Netflix-Serie "Zombie Detective" bekannt und machte damit auf sich aufmerksam. Sie wirkte auch in dem Film "Deep" mit, welcher in Südkorea ein großer Hit war. Die Karriere und das Leben der asiatischen Beauty nahm nun jedoch ein tragisches Ende: Chae Yull starb überraschenderweise mit nur 26 Jahren!

Via Instagram teilt die Management-Agentur der Seriendarstellerin mit: "Wir müssen euch leider mitteilen, dass Chae Yull uns verlassen hat. Ihre Beerdigung wird im Privaten stattfinden, wie es ihre Familie wünscht. Diese ist nun in noch sehr viel größerer Trauer als jeder andere." Zudem heißt es in dem Social-Media-Beitrag: "Wir hoffen, ihr alle betet für Chae Yull, die eine begabte und authentische Schauspielerin war. Möge sie in Frieden ruhen."

Die Fans zeigen sich sichtlich geschockt und können den Tod der zuletzt 26-Jährigen gar nicht fassen. Viele Follower schreiben: "Ruhe in Frieden" und wünschen der Familie viel Kraft und Stärke in den kommenden Monaten. Ein User meint, die Welt habe eine der talentiertesten Schauspielerinnen verloren.

Instagram / chaeyull Jung Chae Yull, Schauspielerin

Instagram / chaeyull Jung Chae Yull, Model

Instagram / chaeyull Jung Chae Yull, Model

