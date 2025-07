Katie Price wurde am Flughafen wegen ihrer OPs nicht erkannt

Katie Price (47) sorgte am Flughafen nun für eine kuriose Szene: An der Passkontrolle wurde die Reality-TV-Bekanntheit wegen ihres Aussehens herausgepickt. Wie sie in ihrem Podcast "The Katie Price Show" jetzt ihrer Schwester Sophie Price erzählte, erkannten die Sicherheitsbeamten sie nicht und führten sie in einen separaten Raum. Grund dafür sei, dass sie durch zahlreiche Schönheitsoperationen kaum noch ihrem alten Passfoto gleiche, so Katie. Während sie fast eineinhalb Stunden auf ihre Freigabe wartete, blieb sie gelassen und schaute Videos auf ihrem Handy – bis die Beamten schließlich mit einem Lächeln zurückkehrten und sie passieren ließen.

Für Katie ist diese Situation offenbar kein Einzelfall. Die TV-Persönlichkeit erklärte, dass sie auch regelmäßig Probleme mit automatisierten Passkontrollen habe. Dabei werde ihr Gesicht nicht erkannt und sie müsse dann nach Hilfe fragen. Gemeinsam mit ihrer Schwester diskutierte sie lachend, ob es sinnvoll sei, ständig neue Passbilder zu beantragen. "Das kommt darauf an, ob du weiter dein Gesicht veränderst", scherzte Sophie. Katie, bekannt für zahlreiche Schönheitsoperationen, gab selbst zu, sich seit dem Passfoto optisch stark verändert zu haben. Trotz solcher Zwischenfälle nimmt sie es mit Humor und sieht laut Mirror manche Herausforderung sogar als Kompliment für ihr jugendliches Aussehen.

Schon seit Jahren sorgt sie mit ihren Transformationen für Schlagzeilen. Katie, die sich bereits mit 20 ihrer ersten Schönheitsoperation unterzog, hat ihre Leidenschaft für den Beauty-Lifestyle bis heute nicht abgelegt. Trotz Komplikationen und Schmerzen einzelner Eingriffe, wie etwa eines Brazilian Butt Lifts, bleibt sie der plastischen Chirurgie treu. Und auch als fünffache Mutter scheint Katie ihren Weg unbeirrt weiterzugehen – mit neuen Beauty-Behandlungen und unterhaltsamen Anekdoten aus ihrem turbulenten Alltag.

Getty Images Katie Price im November 2023

Snapchat / katie-pricey Katie Price nach einer Operation

Instagram / katieprice Katie Price, Realitystar