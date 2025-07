Kelly leugnete "Selbstmordpakt" von Ozzy Osbourne und Sharon

Ozzy Osbournes (✝76) Tochter Kelly (40) hat energisch auf Gerüchte reagiert, die ihrem verstorbenen Vater einen sogenannten "Selbstmordpakt" mit seiner Ehefrau Sharon Osbourne (72) zuschrieben. Nur knapp zwei Wochen vor dem Tod des Musikers äußerte sie sich in einer Instagram-Story dazu. "Das ist völliger Schwachsinn, den meine Mom einmal erzählt hat, um Aufmerksamkeit zu bekommen", schrieb sie. Kelly verwies auch auf ein Video, das angeblich die Stimme ihres Vaters zeigen sollte und von einer KI generiert worden sei. Darin hieß es unter anderem, der Musiker brauche keinen Arzt, um ihm zu sagen, dass er sterbe. Kelly konterte: "Er stirbt nicht. Ja, er hat Parkinson, aber er stirbt nicht. Was stimmt nicht mit euch Leuten?"

Die Diskussion um eine mögliche Sterbehilfe war schon in der Vergangenheit ein Thema zwischen Sharon und Ozzy. Bereits 2017 erklärte die Moderatorin in einem Interview mit Mirror: "Wir glauben zu 100 Prozent an Euthanasie und haben Pläne gemacht, in eine Wohnung für Sterbehilfe in der Schweiz zu gehen, falls wir jemals eine Krankheit bekommen, die unser Gehirn beeinträchtigt." Die Rothaarige begründete ihre Haltung damals mit den leidvollen Erfahrungen ihres eigenen Vaters, der über Jahre hinweg schwer erkrankt war.

Der Verlust der Heavy-Metal-Ikone versetzte Fans weltweit in Trauer. Ein kleines Trostpflaster war allerdings der letzte Auftritt mit seiner Band Black Sabbath. Gemeinsam mit Tony, Geezer und Bill – den ursprünglichen Bandmitgliedern, die zuletzt 2005 gemeinsam performt hatten – feierte der Musiker Anfang Juli ein emotionales Finale vor mehr als 42.000 Menschen. "Wir danken euch von ganzem Herzen", bedankte sich der emotionale Ozzy dabei mit zitternder Stimme. Wie Daily Mail berichtete, saß der Frontmann während der Show auf einem Thron und genoss die Aufmerksamkeit der Fans in vollen Zügen.

Getty Images Kelly Osbourne, Ozzy Osbourne und Sharon Osbourne

Getty Images Ozzy Osbourne mit seiner Frau Sharon, 2014

