Diese neuen Filme und Serien erscheinen im April auf Netflix

Film- und Serienfans aufgepasst! Morgen fängt ein neuer Monat an und das heißt auch, dass beim Streaming-Service Netflix wieder ein paar neue Filme und Serienfortsetzungen erscheinen! Im April gibt es aber nicht nur einige lang erwartete neue Staffeln, es werden auch neue Serien zu sehen sein. Auch für Musikfans ist etwas dabei: Lewis Capaldis (26) Film wird auf der Plattform erscheinen!

Für Fans der Filmreihe "The Last Kingdom" wird die Uhtred-Geschichte in "Seven Kings Must Die" zu Ende gehen. Auch die Fans von "Sweet Tooth" können sich nach zwei Jahren Pause auf eine Fortsetzung ihrer Lieblingsshow freuen. Daneben streamt Netflix ab April auch die 13. Staffel von Keeping Up with the Kardashians. Die Staffel beschäftigt sich ausgiebig mit Khloé Kardashian (38) und ihrem Ex Tristan Thompson (32).

Aber auch für die Fans von Lewis Capaldi hat das Warten ein Ende. Die Dokumentation des Sängers soll ab 5. April verfügbar sein. In seiner Doku soll er seinen Fans tiefe Einblicke in sein Privatleben bieten. Und auch für die ganz Kleinen ist was Schönes mit dabei: "Paw Patrol: Der Kinofilm" wird ab dem 1. April auf der Plattform zu sehen sein.

