"Dawson's Creek"-Reunion bei Joshua Jackson und Katie Holmes

Katie Holmes (46) und Joshua Jackson (47) haben nach über 20 Jahren wieder gemeinsam vor der Kamera gestanden – das zeigen Schnappschüsse, die US Magazine vorliegen. Auf den Straßen New Yorks wurden die beiden ehemaligen Dawson's Creek-Stars am Montag beim Dreh ihrer neuen Filmreihe "Happy Hours" gesichtet. Die Serie aus drei Filmen, bei der Katie nicht nur mitspielt, sondern auch Regie führt und das Drehbuch geschrieben hat, erzählt die Geschichte eines einstigen Liebespaares, das sich nach Jahren wiederfindet und mit den Herausforderungen des Lebens, der Karriere und der Liebe kämpft. "Es ist eine Liebesgeschichte, die viele Menschen umfasst, die ich sehr schätze", schrieb die Schauspielerin in einem Social-Media-Beitrag.

Für Fans von "Dawson's Creek" ist diese Reunion ein echtes Highlight. Katie und Joshua spielten von 1998 bis 2003 sechs Staffeln lang die Rollen von Joey Potter und Pacey Witter und wurden nicht nur auf der Leinwand, sondern auch im wahren Leben ein Paar. "Ich hatte meine erste große Liebe und fühle mich so glücklich, dass er nun einer meiner besten Freunde ist", gestand Katie einst in einem Interview. Seit dem Ende der Serie hat es kaum öffentliche Auftritte der beiden gemeinsam gegeben, was die Vorfreude der Fans auf ihre Zusammenarbeit nur noch verstärkt hat. Neben ihnen sind auch Größen wie Mary-Louise Parker und Constance Wu Teil des Casts.

Abseits der Kameras pflegen Katie und Joshua, die beide jeweils eine Tochter haben, eine tiefe Freundschaft. Joshua lobte im "Dinner's on Me with Jesse Tyler Ferguson"-Podcast ihre enge Verbindung und verriet, dass die Erfahrungen bei "Dawson's Creek" die Schauspieler untrennbar miteinander verbunden haben. Beide verbindet auch ihre Leidenschaft für kreative Projekte, und es scheint, als wären sie mit der Zusammenarbeit bei "Happy Hours" wieder dort gelandet, wo alles begann – vor der Kamera und in einem von Nostalgie geprägten Projekt, das alte Erinnerungen aufleben lässt und neue schaffen könnte. Fans der Serie sind begeistert und hoffen insgeheim auf ein Happy End nicht nur auf der Leinwand.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Joshua Jackson und Katie Holmes, Schauspieler

Getty Images "Dawson's Creek"-Stars Katie Holmes und Joshua Jackson im Jahr 2001

Columbia/TriStar International Television Michelle Williams, James Van der Beek, Joshua Jackson und Katie Holmes in "Dawson's Creek"