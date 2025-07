Verdächtiger: Neue Details zu dem "American Idol"-Doppelmord

Robin Kaye, die langjährige Musikchefin von "American Idol", und ihr Mann Thomas Deluca wurden in ihrem luxuriösen Anwesen in Encino, Kalifornien, Opfer eines grausamen Verbrechens. Der mutmaßliche Täter, der 22-jährige Raymond Boodarian, soll sich am 10. Juli Zutritt zu ihrem Anwesen verschafft und das Paar mit einer im Haus gefundenen Waffe erschossen haben, nachdem sie unerwartet nach Hause zurückgekehrt waren. Tragischerweise vergingen vier Tage, bis die Polizei ihre Leichen entdeckte – obwohl zuvor bereits zwei Notrufe eingegangen waren, darunter sogar einer vom mutmaßlichen Täter selbst.

Wie die Ermittlungen ergaben, rief Boodarian nach der Tat von seinem Mobiltelefon aus die Polizei an und gab vor, ein Bewohner des Hauses zu sein, der Hilfe benötige. Die Beamten konnten das Anwesen jedoch nicht betreten, da alle Zugänge verschlossen waren, und fanden keine unmittelbaren Hinweise auf ein Verbrechen. Erst am 14. Juli, als eine besorgte Freundin der Familie den Zugang ermöglichte, entdeckten die Polizisten schließlich die schreckliche Szene. Hochentwickelte Sicherheitssysteme und schwer zugängliche Gebäudebereiche erschwerten die Ermittlungen zusätzlich.

Robin Kaye war über zwei Jahrzehnte eine prägende Figur der Musikbranche und wirkte an zahlreichen Erfolgsprojekten mit. Von ihrer langjährigen Tätigkeit bei "American Idol" bis hin zur Mitarbeit an Formaten wie "Lip Sync Battle" und den Miss-Universe-Wettbewerben – sie hinterlässt eine beeindruckende Karriere. Die Beziehung zu ihrem Ehemann Thomas, der ebenfalls in der Musikszene aktiv war, galt als harmonisch und von gemeinsamen Leidenschaften getragen. Freunde und Kollegen zeigen sich tief erschüttert über den plötzlichen Verlust dieses kreativen Paares.

Getty Images Robin Kaye im Februar 2014

Getty Images Robin Kaye im Februar 2017

Getty Images Robin Kaye bei einer Awards-Show in Los Angeles, 2016