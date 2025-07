Ric Flair ist nach Melanom-Behandlung offiziell krebsfrei

Ric Flair (76) hat großartige Neuigkeiten zu verkünden: Die Wrestling-Ikone ist nach einer erfolgreichen Behandlung seines Melanoms offiziell krebsfrei. Am Dienstagmorgen teilte er auf Instagram ein Foto aus einer medizinischen Einrichtung. Darauf sind Verbände an seinem linken Arm und über seinem linken Auge zu sehen. Der WWE-Star bedankte sich bei den Ärzten der Academic Alliance in Dermatology, die ihm bereits zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren im Kampf gegen Hautkrebs zur Seite standen. Mit seinem berühmten Ausruf "WOOOOO!" beendete er seinen Beitrag – und ließ seine Fans wissen, dass er den Kampf gewonnen hat.

Der 76-Jährige hatte erst im vergangenen Monat bekannt gegeben, dass bei ihm ein Melanom diagnostiziert wurde – und musste aufgrund der Erkrankung sogar ein geplantes Treffen mit Fans absagen. "Ich habe gesundheitliche Probleme, um die ich mich kümmern muss – denn ich habe es in der Vergangenheit versäumt, meine Gesundheit an erste Stelle zu setzen", schrieb er auf X und ergänzte: "Ich habe herausgefunden, dass ein Melanom nichts ist, womit man spaßen sollte." Seine jüngste Diagnose ist eine weitere Herausforderung in einer langen Reihe gesundheitlicher Rückschläge, mit denen Ric Flair in den vergangenen Jahren zu kämpfen hatte.

Der "Nature Boy", der in seiner Karriere als 16-facher Weltmeister gefeiert wurde, musste sich in der Vergangenheit bereits mehreren gesundheitlichen Eingriffen unterziehen. 2017 brachte ihn ein multiples Organversagen in Lebensgefahr, und erst 2023 unterzog er sich einer Herzoperation, bei der ihm ein Herzschrittmacher eingesetzt wurde. Anfang dieses Monats folgte schließlich der Eingriff wegen seines Hautkrebses – wie er seine Fans über die sozialen Medien wissen ließ. "Eine Operation steht bevor. Schließt mich in eure Gebete ein. Es ist alles sehr zerbrechlich", erklärte er zu Bildern, auf denen deutlich eine Hautveränderung zu sehen war.

Anzeige Anzeige

Instagram / ricflairnatureboy Ric Flair, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / ricflairnatureboy Ric Flair, Wrestling-Legende

Anzeige Anzeige