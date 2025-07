Kim Virginia Hartung und Nikola wollen auf den Bahamas leben

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) haben ihre Fans mit einer überraschenden Ankündigung überrascht: Das Paar plant, auf die Bahamas auszuwandern. In einer Instagram-Story teilten sie ihre Pläne mit und erklärten, dass sie ihre Abenteuerlust erneut gepackt habe. "Das ist wieder so wir. Uns nervt das Ganze mit dem Haus", so Kim. Der Sprung ins Ungewisse scheint die beiden nicht abzuschrecken, denn weder eine Wohnung noch ein Visum sind bisher organisiert. "Wir würden einfach auf gut Glück rüberfliegen und dann alles regeln", betonten sie.

Der spontane Plan kommt mitten in ihrem bisherigen Versuch, sesshaft zu werden. Nach ihrem Liebescomeback hatte das Paar beschlossen, gemeinsam ein Haus in einem Emirat zu beziehen. Doch der Umzug gestaltete sich schwieriger als erwartet – und der Zustand des Hauses lässt zu wünschen übrig. Nach Überschwemmungen und einem elektrischen Feuer in ihrer Waschmaschine steht der Entschluss fest. Mit den Bahamas wollen sie nun einen Schlussstrich unter die bisherigen Strapazen ziehen. Die Fans zeigen sich auf Social Media begeistert von der Idee und fiebern mit, wie sich das Vorhaben weiterentwickelt. Wann genau die beiden aufbrechen wollen, wurde noch nicht bekannt gegeben.

Für Kim und Nikola ist der Wunsch nach Veränderung nicht neu. Sie sind bekannt dafür, sich spontan in neue Abenteuer zu stürzen, und schienen auch in der Vergangenheit selten eine ruhige Basis zu finden. Bei ihrem letzten Umzug beschrieben sie selbst, wie nervenaufreibend es gewesen war, ein Heim einzurichten. Diese Erfahrungen dürften ihre neue, unkonventionelle Entscheidung begünstigt haben. Die beiden sind seit Jahren durch ein Auf und Ab geprägtes Liebesleben bekannt, und Fans sehen in dem gemeinsamen Vorhaben nun ein Zeichen ihrer erneuten Harmonie.

