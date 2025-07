Katja Krasavice lässt vor dem Bundestag die Hüllen fallen

Katja Krasavice (28) sorgt wieder einmal für Aufsehen! Vor dem Bundestag in Berlin posierte die Rapperin in einem knappen Glitzerbikini und einem dazu passenden Tanga. Zusätzlich trug sie eine Schärpe mit der provokanten Aufschrift "Bundeskanzlerin". Die Aktion teilte sie stolz auf Instagram und kommentierte diese mit den Worten: "Regel Nummer 1: Die Bundeskanzlerin hat kein Schamgefühl. Was andere über sie denken, ist ihr egal." Schaulustige vor Ort reagierten unterschiedlich: Einige lachten, während andere eher skeptisch wirkten. Ihre Fans allerdings feiern die Aktion und kommentieren Beiträge mit Sätzen wie: "Hotteste Bundeskanzlerin ever."

Doch es gab nicht nur Zuspruch. Kritische Stimmen meldeten sich ebenfalls unter ihrem Beitrag zu Wort. "Dass die Polizei da nichts macht, macht mich sprachlos", schrieb ein Nutzer. Ein anderer bemerkte, dass er ihre Inszenierung für "peinlich" hält und ihren Selbstvergleich mit einer Kanzlerin "erbärmlich" findet. Trotz dieses Gegenwinds löst die Aktion, wie für Katja typisch, eine Welle von Aufmerksamkeit aus – genau darauf schien die Musikerin auch abzuzielen. Ihre Art der Eigeninszenierung provoziert immer wieder Diskussionen, die sie für ihren Erfolg clever zu nutzen weiß.

Erst vor Kurzem hatte sich Katja als "Bundeskanzlerin" ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Bereits vor dem Reichstag hatte sie – passend zu ihrer Schärpe – musikalisch für Wirbel gesorgt, als sie eine umgeschriebene Version der Nationalhymne präsentierte. Diese mutige und teils freizügige Selbstinszenierung ist Teil der Promotion für ihr kommendes Album "Bundeskanzlerin", das im nächsten Jahr erscheinen soll. Bekannt dafür, keine Tabus zu kennen, ist Katja längst ein Profi darin, das Spiel mit Provokation und Glamour für ihre Karriere zu nutzen. So polarisiert sie – und bleibt dennoch Gesprächsthema.

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Sängerin

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Juli 2025

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice im Juli 2025