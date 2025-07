Nanu: Ellen DeGeneres und Portia verkaufen Haus in England

Ellen DeGeneres (67) und ihre Ehefrau Portia de Rossi (52) sorgen für Aufsehen in der Immobilienwelt: Das prominente Paar hat seine luxuriöse Farm in den englischen Cotswolds zum Verkauf gestellt, berichtet nun unter anderem das People Magazine. Nach weniger als einem Jahr in der prachtvollen Residenz, die sie für etwa 18 Millionen Euro erstanden und aufwendig renoviert hatten, möchten sie die Immobilie nun für stolze 26 Millionen Euro weiterverkaufen. Die Entscheidung kommt, nachdem die beiden nur knapp einen Monat dort gelebt haben und bereits in ein neues Anwesen in der Nähe umgezogen sind, das besser für Portias Tiere geeignet ist.

Die beeindruckende Kitesbridge Farm, ein Anwesen aus dem 18. Jahrhundert, wurde von Ellen und Portia in Rekordzeit umgestaltet. Innerhalb von viereinhalb Monaten verwandelten sie das ursprünglich in die Jahre gekommene Anwesen in ein modernes Paradies mit historischem Charme. Das über 43 Hektar große Grundstück umfasst ein Haupthaus mit sechs Schlafzimmern, ein Gästehaus, eine Partyscheune mit Pub sowie einen beheizten Pool und eine Turnhalle. Ellen erklärte gegenüber dem Wall Street Journal, dass die neue Immobilie, in die sie umgezogen sind, besser zu ihrer Lebensweise passe, insbesondere weil dort mehr Platz für Portias Pferde vorhanden sei.

Für Ellen war der Schritt nach England ein Neubeginn nach dem Ende ihrer Talkshow und dem Kapitel in den USA. Bereits im vergangenen Jahr schwärmte sie von der idyllischen Umgebung, während sie sich über das gegenseitige Kennenlernen mit der neuen Heimat erfreute. Die Wahl, in die Cotswolds zu ziehen, traf das Paar aufgrund der politischen Situation in den Vereinigten Staaten. Ellen bezeichnete das ruhige Landleben und die malerische Atmosphäre in England als eine erfrischende Abwechslung zu ihrer bisherigen Lebensweise in Kalifornien, wo sie ihr Haus für 82 Millionen Euro verkauft hatte.

Getty Images Ellen DeGeneres mit ihrer Frau Portia de Rossi, Januar 2020

Instagram / ellendegeneres Ellen DeGeneres und Portia de Rossi, Dezember 2024

Getty Images Ellen DeGeneres und Portia de Rossi, März 2022