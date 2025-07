Rückblick auf Ozzy Osbournes (†76) wildes Leben mit Sharon

Ozzy Osbourne (✝76) und Sharon Osbourne (72) blickten auf eine über vier Jahrzehnte währende Ehe zurück, die geprägt war von turbulenten Höhen und Tiefen. Der Rocker und die Musikmanagerin lernten sich 1970 kennen, als Sharon gerade 18 Jahre alt war und Ozzy mit seiner Band Black Sabbath auf dem Höhepunkt seiner Karriere stand. Ihre Beziehung begann jedoch erst 1979, als Sharon Ozzy nach dessen Entlassung aus der Band in seiner Solo-Karriere unterstützte. Trotz seiner damaligen Ehe mit Thelma Riley verliebten sich die beiden und heirateten 1982 in Hawaii. Gemeinsam hatten sie drei Kinder: Aimee (41), Kelly (40) und Jack (39). Ihre Partnerschaft durchlebte Krisen wie Ozzys Drogenmissbrauch, Affären und auch einen Vorfall 1989, bei dem er seine Frau unter Einfluss von Drogen angriff.

Durch die Jahre blieb Sharon an Ozzys Seite – selbst in schwierigen Zeiten – wie einem sieben Jahre andauernden Kampf gegen eine Sexsucht, der 2016 beinahe ihre Ehe zerstörte. Während einer kurzen Trennung in jenem Jahr fand der Musiker schließlich den Weg zu intensiver Therapie, um sich besser zu verstehen. Dennoch ließ Sharon sich nicht beirren, die Ehe zu retten. "Ich meine, ich war keine Heilige. Ozzy war kein Heiliger", stellte sie im Jahr 2022 gegenüber People klar und fügte hinzu: "Ich habe ihm genauso viel gegeben, wie er mir gegeben hat. Wir sind einfach füreinander bestimmt." Auch als die Gesundheit des 76-Jährigen vor rund fünf Jahren durch die Diagnose Parkinson stark beeinträchtigt wurde, hielt Sharon zu ihrem Mann, half ihm durch Operationen und unterstützte ihn bei seinen letzten Auftritten.

Am Dienstag erschütterte die Nachricht von Ozzys Tod die Musikwelt. Die Familie bestätigte das traurige Ereignis mit einer Mitteilung an The Sun. "Er war bei seiner Familie und von Liebe umgeben", hieß es in dem Statement von Sharon und den Kindern. Nur 17 Tage vor seinem Tod hatte der "Prince of Darkness" in Birmingham ein letztes Mal die Bühne betreten – ein bewegender Abschied, bei dem der Rocker trotz schwerer gesundheitlicher Probleme noch einmal seine ganze Leidenschaft zeigte.

Getty Images Ozzy und Sharon Osbourne, 2020

Getty Images Sharon und Ozzy Osbourne in Beverly Hills, 2015

