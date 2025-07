Das war Ozzy Osbournes (†76) letzter Wunsch vor seinem Tod

Die Musikwelt trauert um eine Legende: Ozzy Osbourne (✝76) ist am Dienstag verstorben. Der ehemalige Frontmann der Band Black Sabbath verbrachte seine letzten Stunden in seinem Anwesen in Buckinghamshire, umgeben von seiner Familie. Seine Ehefrau Sharon Osbourne (72) und die gemeinsamen Kinder waren bei ihm. Ozzy konnte vor seinem Ableben noch einen letzten Wunsch verwirklichen, wie Mirror berichtet: die Rückkehr in sein geliebtes England, wo er in den vergangenen zwei Jahren lebte. Wenige Wochen vor seinem Tod stand der 76-Jährige in seiner Heimatstadt Birmingham zum letzten Mal auf der Bühne.

Es war ein emotionaler und symbolträchtiger Abschied für den Musiker, dessen Karriere von Höhen und Tiefen geprägt war. Der Umzug in seine Heimat war eine lang gehegte Hoffnung von ihm und Sharon, die monatelang das Anwesen vorbereitet hatte. Im Verlauf der vergangenen Jahre kämpfte Ozzy mit gesundheitlichen Problemen, darunter seine Parkinson-Diagnose. Dennoch stellte er für seinen letzten Auftritt unter immensem Einsatz alles bereit, was nötig war, und ließ es sich nicht nehmen, noch einmal vor seinen Fans zu performen. Von Gesangsübungen bis hin zu einem strikten Gesundheitsprogramm tat er alles, um seinen Abschieds-Gig gebührend zu gestalten.

Dass Ozzy verstorben ist, teilte seine Familie in Form eines Statements gegenüber The Sun mit. "Er war bei seiner Familie und von Liebe umgeben", wurde in dem Schriftstück bestätigt. Bis zuletzt blieb seine Frau Sharon an seiner Seite. Auch die gemeinsamen Kinder standen ihm bei und sorgten dafür, dass der Musiker nicht alleine war, als er für immer die Bühne verließ.

Getty Images Ozzy Osbourne, Musiker

Getty Images Ozzy Osbourne mit seiner Frau Sharon, 2014

