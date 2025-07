Kristina Vogel und ihr Partner Michael haben geheiratet

Sie sind unter der Haube: Kristina Vogel (34) und ihr langjähriger Partner Michael Seidenbecher haben sich in Heiligendamm das Jawort gegeben. Die zweifache Olympiasiegerin und ihr Ehemann feierten im "Grand Hotel" an der Ostsee ihre Hochzeit, die von einem farbenfrohen Regenbogen-Motto geprägt war. Schwarz und Weiß waren dabei für die Gäste tabu, stattdessen setzten bunte Outfits und kreative Blumendekorationen optische Akzente. Sogar die Eiswürfel beim Empfang waren in Regenbogenfarben gehalten. "Das hat sich durch die ganze Hochzeit gezogen", verrät Kristina im Interview mit Bunte.

Michael hat nach der Hochzeit Kristinas Nachnamen Vogel angenommen. Das frischvermählte Paar spricht mit dem Newsportal auch über die nächsten Schritte seiner Beziehung. "Michi baut unser Haus noch weiter aus. Und ja, wir haben einen Kinderwunsch. Wir haben es aber nicht eilig. Es kommt, wann es kommt", plaudert die Sportlerin aus. Trotz der überwiegenden Freude über die Eheschließung betont die 34-Jährige: "Wir haben nicht nur große Erfolge zusammen gefeiert, sondern auch einige dunkle Momente." Für das Paar steht der Beginn dieses neuen Kapitels ganz im Zeichen der Vorfreude und Gelassenheit.

Bereits Monate vor dem großen Tag hatte Kristina klare Vorstellungen von ihrer Traumhochzeit. "Ich hoffe, dass die Trauung und die Hochzeit ganz fantastisch werden. So wie im Film 'Plötzlich Prinzessin' – alles schön und glänzend", verriet sie damals gegenüber RTL. Auch die Größe der Feier stand früh fest: Mit 60 bis 70 Gästen sollte die Zeremonie eher im kleinen Kreis stattfinden. Die Feier bekam einen ganz besonderen musikalischen Touch. Die Band, die schon bei der Verlobung auf dem Schiff performt hatte, wurde extra noch einmal für die Hochzeit gebucht.

Getty Images Kristina Vogel und Michael Seidenbecher im Dezember 2018

Getty Images Kristina Vogel, Januar 2023

Instagram / kristina.vogel Kristina Vogel und ihr Michael Seidenbacher, März 2025

