"Heimlich": So begann Roland Kaisers Liebe zu seiner Silvia

Roland Kaiser (73) und seine Frau Silvia sind seit 1996 verheiratet und gelten als eines der Traumpaare der deutschen Schlagerwelt. Doch die Geschichte ihrer Liebe begann alles andere als gewöhnlich, wie der Schlagerstar nun in seinem Buch "Sonnenseite: Die Autobiographie" verriet. Der Sänger lernte die heutige Frau an seiner Seite bereits 1984 bei einem seiner Konzerte kennen. Zunächst entstand eine Freundschaft – doch neun Jahre später entwickelte sich daraus eine heimliche Liebesbeziehung. Als sich ihre Wege 1993 erneut kreuzten, waren beide noch in festen Partnerschaften. Trotz der schwierigen Umstände war für Roland schnell klar: Silvia ist die Frau, mit der er sein Leben teilen möchte.

Wie Roland in seiner Autobiografie beschreibt, war ihre Verbindung von Anfang an etwas Besonderes: "Seit sie mich das erste Mal angesehen hatte mit ihren großen grünen Augen. In ihnen fand ich Wärme und Fürsorge und immer auch einen Funken Erotik." Ihre Treffen blieben jedoch nicht lange unbemerkt, und die beiden beschlossen, mutig zu ihrer Liebe zu stehen. 1996 folgte schließlich die Hochzeit – und Silvia gab Roland die Sicherheit und den Mut, voll und ganz in die Rolle des Familienvaters hineinzuwachsen. Mit ihr bekam er die gemeinsamen Kinder Annalena und Jan – und fand endlich sein intensives Familienglück.

Vor Silvia verlief das Privatleben des Schlagerstars eher turbulent. Seine erste Ehe mit Christina scheiterte an seiner aufstrebenden Karriere, und auch die zweite Ehe mit der Schauspielerin Anja Schüte (60) hielt nicht – auch wenn daraus sein erster Sohn Hendrik hervorging. Mit Silvia an seiner Seite fand er schließlich die langfristige Erfüllung, die ihn bis heute begleitet. Vertrauen und Zusammenhalt prägen ihre Beziehung, und die enge Bindung zu seiner Familie bezeichnet Roland als eines der größten Geschenke seines Lebens.

Anzeige Anzeige

Instagram / rolandkaiseroffiziell Roland Kaiser mit seiner Frau Silvia Keiler, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / rolandkaiseroffiziell Roland Kaiser mit seiner Familie, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / rolandkaiseroffiziell Roland Kaiser mit seiner Frau und seinen Kindern, 2024