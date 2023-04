Irischer Rallye-Fahrer stirbt mit nur 33 Jahren nach Unfall

Es sind tragische News. Der Ire Craig Breen hat sich einen großen Namen in der Welt des Sport gemacht. Der Rallye-Fahrer gewann schon in jungen Jahren einige Titel. So war er beispielsweise im Jahr 2011 der WRC-Academy-Champion. Zuletzt gewann er die Rentokil Historic Ralley in seinem Heimatland. Er bereitete sich in den vergangenen Wochen auf die Croatia Ralley vor. Doch jetzt die traurigen Neuigkeiten: Craig ist im Alter von 33 Jahren gestorben.

Wie unter anderem The Sun berichtet, starb er heute, am 13. April. Craig war zuvor eine Testfahrt auf einem Pre-Event für die kommende Ralley in Kroatien gefahren. Da soll es zu einem Unfall gekommen sein. Der Ire kollidierte mit einem Pfosten. "Hyundai Motorsport ist zutiefst betrübt, dass der Fahrer Craig Breen heute bei einem Unfall während des Tests vor der Rallye Kroatien ums Leben gekommen ist", heißt es in einem offiziellen Statement.

Seinem Beifahrer James Fulton soll nichts passiert sein. "Er blieb bei dem Vorfall, der sich kurz nach Mittag ereignete, unverletzt", heißt es weiter in dem Statement. Sowohl die Polizei als auch Breens Team von Hyundai Motorsport untersuchen nun den Vorfall.

Getty Images Craig Breen, Rallye-Fahrer

