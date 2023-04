Mit 93 Jahren: Erfinderin des Minirocks Mary Quant ist tot

Was für tragische Neuigkeiten! Dame Mary Quant galt als eine der Vorreiterinnen in Sachen Mode: 1955 eröffnete sie eine Boutique, in der sie ihre eigens entworfenen Klamotten verkaufte. Für eines ihrer Kleidungsstücke ist die Designerin bis heute noch bekannt, denn sie ist die Erfinderin des Minirocks. 1966 erhielt sie von Queen Elizabeth II. (✝96) für ihre Arbeit sogar den Preis Order of the British Empire. 2015 wurde sie von der Monarchin zur Dame ernannt. Doch nun geht eine Ära zu Ende: Mary ist im Alter von 93 Jahren verstorben.

Die Familie der Verstorbenen gab jetzt bekannt, dass die Modeschöpferin nicht mehr länger auf der Erde weilt. Die Ikone soll heute Morgen in ihrem Haus im englischen Surrey friedlich gestorben sein. Damit hinterlässt sie eine große Lücke in der Modewelt, wie ihre Angehörigen in ihrem Statement noch einmal deutlich machen: "Dame Mary war im Alter von 93 Jahren eine der international anerkanntesten Modedesignerinnen des 20. Jahrhunderts und eine herausragende Innovatorin der Swinging Sixties."

Auf Twitter wird Mary von ihren Fans in unzähligen Posts in Ehren gehalten. "Es ist unmöglich, den Beitrag von Quant zur Mode zu bewerten. Sie repräsentierte die fröhliche Freiheit der Mode der 1960er-Jahre und war ein neues Vorbild für junge Frauen. Die heutige Mode verdankt ihrer bahnbrechenden Vision so viel", lobt sie ein Londoner Museum für Design. "Ruhe in Frieden, Genie des Designs", meldet sich ein anderer User zu Wort.

Getty Images Mary Quant

Getty Images Mary Quant

Getty Images Mary Quant

