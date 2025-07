Tara Tabitha schwärmt von ihrer Beziehung mit Dennis Lodi

Tara Tabitha (32) und Dennis Lodi sind das neue Traumpaar der Reality-TV-Welt. In ihrer Instagram-Story teilte die Österreicherin nun ein romantisches Foto, das die beiden bei einem Kuss zeigt, und schwärmte von ihrer Beziehung, die sie als "harmonisch, tiefgründig und bodenständig" beschreibt. "Es ist schön, dass wir auch das verrückte öffentliche Leben zusammen machen können, aber zu Hause sind wir ganz normal", schrieb sie.

Tara betonte, wie gut Dennis und sie als Paar harmonieren. "So verschieden wir nach außen sind, umso ähnlicher sind wir uns aber im Inneren", erklärte sie voller Begeisterung. Auch wenn Tara für ihren extravaganten Stil bekannt ist, beschreibt sie sich als bodenständige und sensible Person – Eigenschaften, die sie auch bei Dennis wiederfindet. Gemeinsam genießen sie sowohl das Rampenlicht als auch die ruhigen Stunden zu Hause.

Die rührende Liebesgeschichte von Tara und Dennis begann während der Dreharbeiten zu Kampf der Realitystars. Schon damals funkte es zwischen den beiden, was in einigen Szenen des Realityformats zu erkennen war. Tara hat in der Vergangenheit schon in mehreren Formaten die große Liebe gesucht. Mit Dennis scheint sie nun jemanden gefunden zu haben, der ihre Werte teilt und ihr Halt sowohl vor als auch abseits der Kamera bietet.

Instagram / taratabitha Dennis Lodi und Tara Tabitha im Mai 2025

Instagram / dennislodi95 Dennis Lodi und Tara Tabitha im Mai 2025

Instagram / taratabitha Dennis Lodi und Tara Tabitha, Realitystars