Filip Pavlovic verabschiedet sich von "Reality Queens"

Filip Pavlovic (31) gibt seinen Posten als Moderator der Show Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel ab. Gestern wurde bekannt, dass Social-Media-Star Twenty4tim (24) die Moderation der neuen Staffel übernehmen wird. Filip äußerte sich in seiner Instagram-Story zu seinem Rückzug und bedankte sich bei RTL sowie allen Verantwortlichen für die Möglichkeit, diese Reise machen zu dürfen. "Manchmal kommt es so, wie es kommen muss, und manchmal eben anders, als man es sich selbst gewünscht hätte", schrieb er. Trotz der Enttäuschung versprach Filip seinen Fans, dass sie ihn nicht aus den Augen verlieren werden: "Ihr hört noch von mir, keine Sorge."

Für die kommende Staffel kündigte Filip an, dass sich das Format mit dem Wechsel in der Moderation stark verändern werde. Neben dem neuen Moderator soll auch der Drehort geändert werden, was frischen Wind in die Show bringt. Filip betonte, wie wichtig es sei, der neuen Besetzung und der überarbeiteten Show eine Chance zu geben: "Die zweite Staffel wird ihren ganz eigenen Charakter haben, mit neuem Moderator, neuer Location und neuen Geschichten." Auch in seinen Abschiedsworten blieb er positiv und dankbar, denn die Moderation der ersten Staffel sei ein Highlight seiner bisherigen Karriere gewesen.

Filip wurde einem breiten Publikum bekannt, als er als Kandidat bei verschiedenen Reality-TV-Formaten durchstartete und 2021 die Krone als Dschungelkönig erlangte. Anschließend eröffneten sich ihm eine Vielzahl an Karrierechancen, von kleinen Serienrollen bis hin zum großen Moderationsjob bei RTL. Der sportliche Realitystar zeigt in seinem Werdegang vor allem Vielseitigkeit und Mut zu neuen Herausforderungen. Mit der Übergabe von "Reality Queens" an Twenty4tim könnte sich für Filip nun die Tür zu weiteren Projekten öffnen.

Anzeige Anzeige

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, Realitystar

Anzeige Anzeige

AEDT Twenty4tim bei der "Ein Herz für Kinder"-Spendengala 2024 in Berlin

Anzeige Anzeige

Julia Feldhagen Filip Pavlovic, Reality-TV-Star