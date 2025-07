Liebescomeback bei Samira Yavuz & Serkan? So denkt das Netz

Die Möglichkeit eines Liebescomebacks zwischen Samira Yavuz (31) und ihrem Ex-Partner Serkan Yavuz (32) sorgt für geteilte Meinungen im Netz. Samira hatte in ihrem Podcast "Main Character Mode" gesagt, dass sie diese Option nicht ausschließe, sich aber Zeit lasse, um alles in Ruhe zu beobachten. Hintergrund der Trennung war Serkans Untreue, die tiefes Misstrauen hinterlassen hat. Während einige Fans den beiden Realitystars eine neue Chance wünschen, haben andere starke Zweifel an einer erfolgreichen Wiedervereinigung.

Unter einem Instagram-Post zu dem Thema drücken einige Promiflash-Leser ihre Hoffnung aus, dass das ehemalige Paar einen Weg zueinander findet. Kommentare wie "Vielleicht schaffen es beide, gemeinsam aufzuarbeiten, warum Serkan überhaupt fremdgegangen ist" sprechen von der Möglichkeit, die Beziehung zu retten. Andere Follower sehen die Situation jedoch weitaus kritischer. "Wer einmal betrügt, wird es immer wieder tun", schreiben skeptische User und raten Samira, nicht zurückzukehren. Insgesamt zeigt sich die Community gespalten zwischen Hoffnung auf eine Versöhnung und dem Wunsch, dass Samira ohne Serkan weitermacht.

In den vergangenen Tagen hatte es sogar schon kleine Annäherungen gegeben. So waren Samira und Serkan gemeinsam mit ihren Kindern zum ersten Mal seit der Trennung auf einem Straßenfest unterwegs. Die 31-Jährige hatte in ihrem Podcast "Main Character Mode" verraten, dass Freunde sie eingeladen hatten und sie entschieden habe, ihren Ex mitkommen zu lassen, damit er Zeit mit den Töchtern verbringen kann. "Wieso soll er die Zeit nicht auch mit seinen Kindern genießen?", fragte die Reality-TV-Teilnehmerin. Ihr Ziel sei es, den Kindern trotz der Trennung ein Gefühl von Normalität zu geben.

RTL Samira und Serkan Yavuz, Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Stars"

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz und Serkan Yavuz im September 2023

Instagram / serkan_yavuz Nova, Samira, Serkan und Valea Yavuz im Mai 2025