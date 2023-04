Nötigungsvorwurf: Dani Alves gesteht Sex mit der Klägerin

Dani Alves (39) hat seine eigene Aussage noch einmal geändert. Im Januar war der Profi-Fußballer überraschend festgenommen worden. Der Grund: Eine Frau hatte den FC-Barcelona-Star beschuldigt, sie sexuell belästigt und ihr in einem Klub zwischen die Beine gefasst zu haben. Diese Anschuldigungen stritt der Sport zunächst vehement ab. Doch nun scheint er seine Behauptung noch einmal überdacht zu haben. Dani gesteht, Sex mit der Klägerin gehabt zu haben – allerdings angeblich einvernehmlich.

Im Rahmen seiner ersten Aussage hatte Dani jegliches Fehlverhalten geleugnet und sogar behauptet, das angebliche Opfer nicht zu kennen. Wie TMZ nun berichtet, überraschte der Angeklagte während einer Anhörung am Montag nun mit einem neuen Statement: Laut dem 39-Jährigen habe es keinen Angriff, sondern einvernehmlichen Geschlechtsverkehr zwischen ihm und der Frau gegeben.

Dass Dani seine Aussage nachträglich noch einmal geändert hat, könnte vor allem an der Trennung von seiner Frau liegen. Nach den Nötigungsvorwürfen zog nämlich auch Joana Sanz (29), die Gattin des brasilianischen Nationalspielers, Konsequenzen und reichte die Scheidung ein. Das berichtete The Sun bereits kurz nachdem die Anschuldigungen an die Öffentlichkeit geraten waren.

Dani Alves im Mai 2022

Dani Alves, Fußballer

Dani Alves und Joana Sanz im August 2019

