Sexuelle Nötigung: Star-Kicker Dani Alves wurde verhaftet

Für Dani Alves (39) könnte es bald vor Gericht gehen. Der Profi-Fußballer kickte sich in seiner Karriere bereits durch mehrere Vereine. Zur regelrechten Legende wurde er aber vor allem beim spanischen Klub FC Barcelona. Dort bestritt er 408 Spiele und konnte dreimal die Champions League gewinnen. Doch jetzt steht er einer ganz anderen Herausforderung gegenüber: Dani wurde wegen sexueller Nötigung in Polizeigewahrsam genommen.

Wie die spanische Zeitung ABC berichtete, wird Dani vorgeworfen, eine 23-jährige Frau unangemessen berührt zu haben. Nach den Berichten habe er der Unbekannten in einem Klub zwischen die Beine gefasst. Nachdem sie um Hilfe gerufen hatte, eskortierte die Security den Brasilianer vor die Tür. Im Nachhinein soll sie sogar in einem Krankenhaus medizinisch untersucht worden sein. Ein Polizeisprecher erklärte: "Er kam heute Morgen in die Polizeistation von Les Corts und war vorgeladen. Er wurde in Polizeigewahrsam genommen."

Dani beteuert aber nach wie vor seine Unschuld. Er meinte, nur kurz in dem Klub gewesen zu sein und kenne das mutmaßliche Opfer nicht. "Ich war dort mit mehreren Leuten, die Spaß hatten. Jeder weiß, dass ich gerne tanze. Ich amüsiere mich gerne, aber ohne den Raum der anderen zu verletzten", erklärte er dem spanischen TV-Sender Antena 3.

