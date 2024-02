Sexueller Übergriff: Fußballer Dani Alves muss ins Gefängnis

Das Urteil im Fall von Dani Alves (40) wurde gefällt. Eine Frau wirft dem Fußballer vor, sie im Dezember 2022 in einem Nachtklub in Barcelona zum Sex gezwungen zu haben. Der brasilianische Nationalspieler wurde daraufhin verhaftet und saß bis jetzt vor Ort in Untersuchungshaft. Er bestreitet die Vergewaltigung jedoch und spricht von einvernehmlichem Geschlechtsverkehr. Jetzt steht fest: Dani muss ins Gefängnis.

Im Prozess in Barcelona ist eine Entscheidung getroffen worden, wie AP berichtet: Dani ist des sexuellen Übergriffs schuldig gesprochen worden. Der Profi, der bis 2022 beim FC Barcelona unter Vertrag gewesen war, muss für vier Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Damit fällt seine Strafe jedoch recht milde aus: Die Staatsanwaltschaft forderte ursprünglich, den Sportler neun Jahre hinter Gitter zu bringen. Die Anwälte der geschädigten Frau verlangten zwölf Jahre.

In dem dreitägigen Prozess wurden zahlreiche Zeugen und Sachverständige gehört. Viele sagten aus, die Frau nach dem Vorfall im Klub "unter Schock" erlebt zu haben. Dani bestritt zuletzt weiterhin, etwas Unrechtes getan zu haben. "Sie hat mir nicht gesagt, dass sie nicht wollte. Wir haben es beide genossen", betonte er weinend.

Anzeige

Getty Images Dani Alves, brasilianischer Fußballnationalspieler

Anzeige

Instagram / danialves Dani Alves, Fußballer

Anzeige

Getty Images Dani Alves, brasilianischer Profi-Fußballer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de