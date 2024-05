Wegen Kates Krankheit: Ihre Familie geht durch die "Hölle"!

Prinzessin Kate (42) ist seit Bekanntgabe ihrer Krebsdiagnose im März nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten. Viele Fans fragen sich seither, wie es um den Gesundheitszustand der Frau von Prinz William (41) steht. Die Designerin Amaia Arrieta, die bisher schon einige Kleider für die drei Kinder Prinz George (10) , Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) anfertigen durfte, gibt nun einen seltenen Einblick hinter die Palasttüren. "Ich bin im Moment untröstlich. Ich glaube, sie machen die Hölle durch", berichtet Amaia gegenüber The Telegraph. Der Modedesignerin liege an der Familie sehr viel Persönliches und sie hoffe, dass sie bald wieder zurückkehre, führt sie weiter aus.

Im weiteren Verlauf des Gespräches erinnert sich Amaia an den besonderen Moment zurück, als sie das erste Mal sah, dass ihre Mode von den Kindern wirklich getragen wird. Sie erzählt, sie sei damals beim Einkaufen gewesen und bemerkte dann ihre Kleider an Georges Körper, der das Titelbild eines Magazins zierte. "Das war ein großartiger Moment. Sie kamen zwar zu uns, aber man weiß nie, ob sie die Kleidung tatsächlich tragen werden", merkt die Designerin an. Sie verrät weiter: "Wir würden alles für sie tun. Die Kinder sehen am Ende immer fantastisch aus."

Die Fans der britischen Königsfamilie können aber scheinbar vorerst aufatmen. Erst vor wenigen Tagen gab der britische Thronfolger nämlich ein Gesundheitsupdate von seiner Frau, wie The Mirror berichtet. Beim Besuch einer Wohltätigkeitsveranstaltung in Newcastle wagte ein Royal-Anhänger nachzufragen, wie es denn der Prinzessin aktuell gehe. "Allen geht es gut, danke. Ja, es geht uns gut", versicherte der 41-Jährige dem Fragesteller.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern, 2023

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, 2023

