Nach Nötigungsvorwürfen: Dani Alves' Frau will Scheidung

Der nächste Schlag für Dani Alves (39). Der Profi-Fußballer sah sich in den vergangenen Wochen mit harten Vorwürfen konfrontiert: Ihm wurde nachgesagt, eine 23-jährige Frau in einem Club unangemessen angefasst zu haben. Daraufhin wurde der brasilianische Nationalspieler in Polizeigewahrsam genommen und harrt dort aus. Die Vorwürfe haben nun offenbar auch Auswirkungen auf seine Beziehung: Danis Frau soll nun die Scheidung wollen!

Das berichten mehrere Medien, unter anderem The Sun. Mittlerweile hat seine Frau Joana Sanz, die er 2017 geheiratet hatte, alle Pärchenfotos von ihrem Social-Media-Profil gelöscht. Jetzt soll sie ihren Anwälten mitgeteilt haben, dass sie die Scheidung von Dani will. Zuvor soll sie ihn im Gefängnis besucht haben – doch er wollte sie nicht sehen. Ein offizielles Statement hat sie allerdings noch nicht veröffentlicht.

Vor einigen Tagen berichtete die spanische Zeitung ABC erstmals, dass Dani sich unsittlich verhalten habe. Er beteuerte daraufhin, dass er die Frau nicht kenne und nur kurz in dem Club gewesen wäre. Wenig später behauptete er jedoch, dass es einvernehmlichen Sex mit der Anklägerin gegeben hätte.

Getty Images Dani Alves im Mai 2022

Getty Images Dani Alves und Joana Sanz im August 2019

Instagram / danialves Dani Alves, Fußballer

