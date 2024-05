Angela Lansburys Bruder Edgar ist mit 94 Jahren verstorben

Traurige Nachrichten für die Filmwelt: Edgar Lansbury ist im Alter von 94 Jahren verstorben. Der jüngere Bruder der bekannten Schauspielerin Angela Lansbury (✝96) ist bereits am 2. Mai in seinem Haus in Manhattan gestorben, wie sein Sohn in einem Statement mitteilte, berichtet Deadline. Die Todesursache ist bisher noch nicht bekannt gegeben worden. Der Produzent hinterlässt seine zwei Söhne David und James Lansbury. Der Produzent gewann für sein Broadway-Debüt "The Subject Was Roses" 1964 den Tony-Award und wirkte außerdem bei den Produktionen der Musicals "Godspell" und "Gypsy" mit.

Seine Kollegin Peggy Gordon, die im Musical "Godspell" mitspielte, widmet Angelas Bruder emotionale Worte auf Social Media. "Wir haben unseren Ersatzvater Edgar Lansbury verloren. Wie gesegnet war er, dass er ein so erfülltes, reiches, wunderbares Leben führen durfte, umgeben von Menschen, die ihn verehrten", schreibt sie auf Facebook. Viele weitere Menschen drücken ihre Anteilnahme in Form von Herz-Emojis und mitfühlenden Worten aus. Einer schreibt: "Edgar repräsentierte alles, was in unserer 'Godspell'-Welt elegant und anmutig war. Zu wissen, dass er noch bei uns ist, war so beruhigend. Ruhe in Frieden, lieber Edgar."

Edgar hatte einen Zwillingsbruder namens Bruce, der bereits 2017 verstarb. Seine berühmte Schwester Angela ist fünf Jahre nach ihm gestorben. Sie erlangte durch ihre Hauptrolle der Jessica Fletcher in der beliebten Serie "Mord ist ihr Hobby" weltweit an Bekanntheit. Von 1984 bis 1996 löste sie als Hobby-Ermittlerin zahlreiche Mordfälle und begeisterte mit ihren Schauspielkünsten unzählige Zuschauer.

Edgar Lansbury, Produzent

Angela Lansbury (†96) im Mai 2018

