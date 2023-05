Mit 21: MMA-Kämpferin Shalie Lipp stirbt bei Autounfall

Traurige Nachrichten erschüttern die Kampfsportzene. Shalie Lipp gehörte zu den aufstrebenden Stars der Mixed Martial Arts in den Vereinigten Staaten. In den vergangenen Tagen war die Kampfsportlerin noch damit beschäftigt gewesen, sich auf einen Kampf am 20. Mai in Detroit Lakes vorzubereiten. Dieser Kampf soll jedoch niemals stattfinden. Mit bloß 21 Jahren stirbt Shalie nun an den Folgen eines Autounfalls.

Laut Bring Me The News sei die Sportlerin am Sonntag auf der Interstate 94, welche die US-amerikanischen Bundesstaaten Minnesota und North Dakota verbindet, unterwegs gewesen. Shalie sei Beifahrerin gewesen, als es zu einem Unfall kam. Die Fahrer der beiden Autos seien unversehrt geblieben und haben beide wohl ihren Gurt getragen. Shalie habe keinen Sicherheitsgurt getragen und habe den Unfall nicht überlebt.

Wie sehr sich die MMA-Kämpferin auf ihren bevorstehenden Kampf vorbereitet hatte, machte sie im März in einem Post auf Facebook deutlich. "Mein ganzes Herz geht in das Training für diese Kämpfe", schrieb Shalie noch in einem Beitrag.

Instagram / shalielipp Shalie Lipp, MMA-Kämpferin

Instagram / shalielipp Shalie Lipp im Oktober 2021

Instagram / shalielipp Shalie Lipp, 2019

