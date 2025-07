Teufel trägt Prada: Meryl Streep zurück als Miranda Priestly

Meryl Streep (76) ist zurück in ihrer ikonischen Rolle als Miranda Priestly! Die dreifache Oscar-Gewinnerin wurde am 23. Juli in New York City am Set von "Der Teufel trägt Prada 2" gesichtet und sieht fast unverändert aus im Vergleich zu ihrer Darstellung vor knapp 20 Jahren – das zeigen Schnappschüsse, die People vorliegen. Mit Mirandas markanter weißer Kurzhaarfrisur und einem stilvollen Outfit aus khakifarbenem Trenchcoat, braunem Bleistiftrock und violetter Bluse überzeugte sie erneut in ihrem typischen High-Fashion-Look. Abgerundet wurde das Ensemble mit passenden Pumps, dunkler Sonnenbrille und schlichten goldenen Ohrringen. Am Filmset, unweit eines Filmtrailers in Midtown Manhattan, strahlte sie die Eleganz aus, die ihre Rolle so unvergesslich machte.

Die Fortsetzung des Kultfilms aus dem Jahr 2006 basiert auf Lauren Weisbergers Bestseller und wurde im Sommer 2024 offiziell angekündigt. Viele der Darsteller aus dem Originalfilm, wie Anne Hathaway (42), Stanley Tucci (64) und Emily Blunt (42), kehren in ihre Rollen zurück, um das Comeback des glamourösen Universums von "Runway" zu feiern. Im ersten Film verfolgten die Zuschauer, wie die Figur Andy Sachs, gespielt von Anne Hathaway, die anspruchsvolle Welt der High-Fashion-Magazinbranche meisterte. Die Fortsetzung wird ihre Geschichten, nun viele Jahre später, wieder aufgreifen und in die Modewelt der Gegenwart übertragen. Anne Hathaway teilte kürzlich auf TikTok einen Teaser zum Film, der Fans weltweit begeisterte.

Zusätzlich zu Meryl und Anne, die beide wieder in ihre beliebten Rollen schlüpfen, sorgt die Besetzung für ein bekanntes, nostalgisches Gefühl. Bereits zuvor waren erste Einblicke in die filmische Modewelt zu sehen. Neben dem Wiedersehen mit den bekannten Gesichtern erleben Fans eine modernere Perspektive und neue Entwicklungen rund um die ikonischen Charaktere. Der erste Teil des Films erlangte Kultstatus und gilt bis heute als zeitloser Klassiker. Damit sind die Erwartungen an die Fortsetzung hoch, die ab dem 1. Mai 2026 in den Kinos zu sehen sein wird.

Getty Images Meryl Streep, Schauspielerin

Getty Images Meryl Streep im Mai 2024

Getty Images Meryl Streep und Anne Hathaway im Jahr 2006