Andeutung: Wird Donald Trump Ghislaine Maxwell begnadigen?

Donald Trump (79) sorgt erneut für Wirbel: Der Präsident der Vereinigten Staaten hat sich auf einer Pressekonferenz auf dem Rasen des Weißen Hauses in einer brisanten Angelegenheit geäußert. Auf die Frage eines Journalisten, ob er eine Begnadigung für Ghislaine Maxwell (63), die enge Vertraute des verstorbenen Jeffrey Epstein (✝66), in Betracht ziehe, ließ Trump die Tür offen. "Ich habe noch nicht darüber nachgedacht, aber ich könnte es möglich machen", meinte er dazu, wie Fox News berichtet. Dies markiert eine deutliche Kehrtwende im Vergleich zu Aussagen des Weißen Hauses vor wenigen Wochen. Ghislaine sitzt derzeit eine 20-jährige Haftstrafe ab, nachdem sie im Jahr 2021 wegen des Handels mit minderjährigen Mädchen für Epstein verurteilt wurde.

Ghislaine Maxwells Rolle in dem Skandal sowie ihre Verbindungen zu Jeffrey werfen weiterhin viele Fragen auf. Erst kürzlich sprach Todd Blanche, der stellvertretende Generalstaatsanwalt der USA, erneut mit Ghislaine in ihrem Gefängnis, was in solchen Fällen eher ungewöhnlich ist. Der Jeffrey-Epstein-Fall hat die Öffentlichkeit und besonders Trumps Unterstützerbasis seit Jahren nicht losgelassen. Unter anderem sorgt die angebliche Existenz einer "Kundenliste" von Jeffrey, die von der Justiz dementiert wurde, weiterhin für hitzige Spekulationen. Kongressabgeordnete haben Maxwell zudem vorgeladen, um auszusagen, doch ein Datum für ihre Aussage steht noch aus.

Die Kontroversen um Jeffrey Epstein reichen weit, und auch prominente Namen wie Donald Trump bleiben nicht verschont. Erst letzte Woche berichtete das Wall Street Journal über einen Geburtstagsgruß-Tribut von Donald für Jeffrey, der bereits bei dessen 50. Geburtstag für Empörung gesorgt hatte. Die Verbindung von Donald zu Jeffrey ist seit Jahren in der Öffentlichkeit ein Thema intensiver Diskussionen. Selbst im Kreise seiner politischen Anhänger, den sogenannten MAGA-Anhängern, wird Ghislaines mögliche Begnadigung kritisch betrachtet. Ghislaine Maxwell, die einst vornehmlich durch ihre gesellschaftlichen Kontakte bekannt war, wird mittlerweile als eine der zentralen Figuren in einem der größten Sexhandels-Skandale der letzten Jahre gesehen.

Getty Images Donald Trump, US-Präsident

ZUMA Press Wire / Zuma Press Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell

Getty Images Donald Trump, Juli 2025